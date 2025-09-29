Schalke 04: Sie machen es erneut! Irre Fan-Invasion steht bevor

Ob heim oder auswärts: Die Fans des FC Schalke 04 sind für die lautstarke Unterstützung ihrer Mannschaft bekannt. Selbst zu Testspielen oder Trainingslagern reisen zahlreiche Fans mit der Mannschaft mit.

Das wird jetzt auch wieder der Fall sein, wenn der FC Schalke 04 in der kommenden Länderspielpause in Dublin zu Gast ist. Für die Anhänger steht also endlich wieder eine internationale Reise an, wie einst zu Champions-League-Zeiten. Beim Testspiel in Dublin könnte es zu einer irren Fan-Invasion kommen.

Schalke 04: Wieder eine Fan-Invasion?

Ob in Hannover, Berlin oder Sandhausen: In den vergangenen Jahren haben die Fans des FC Schalke 04 für die eine oder andere Fan-Invasion gesorgt. Die Städte únd Dörfer wurden von den königsblauen Anhängern regelrecht eingenommen. Im Stadion waren dann auch meist nur die zahlreich mitgereisten Schalker zu hören. Das könnte auch in Dublin nun der Fall sein.

Am 11. Oktober gastiert S04 zum Testspiel beim irischen Erstligisten Bohemian FC (11. Oktober). Die Ticket-Nachfrage sei genauso groß wie zu den Auswärtsspielen des Zweitligisten. Dabei passen nur 4.500 Zuschauer in den Dalymount Parks, wo der Klub seine Spiele austrägt.

Insgesamt 1.600 Gäste-Tickets hat der Revierklub für das Spiel bekommen, erklärte der Fanbeauftragte Thomas Kirschner in der Halbzeitpause beim Spiel gegen Greuther Fürth (1:0). Er könne allerdings nicht sagen, wie viele Schalker tatsächlich dann im Stadion sein werden. Gut möglich, dass einige Anhänger sich auch im Ticket-Shop des irischen Traditionsvereins Tickets ergattert hätten.

„Hälfte des Stadions in blau-weißer Hand“

Kirschner sagt dazu: „Die Hälfte des Stadions könnte in blau-weißer Hand sein. Wir freuen uns darauf.“ Es könnte also die nächste Fan-Invasion der Anhänger des FC Schalke 04 geben – und das im Ausland! „Wir wollen mal wieder Highlights setzen. Viele Schalker kennen es ja gar nicht mehr, international dabei zu sein“, erklärt Kirschner.

Die Schalker Anhänger zeigen also einmal mehr, wie verrückt sie sind, wenn es um ihren Lieblingsverein aus Gelsenkirchen geht – und das natürlich im positiven Sinne.