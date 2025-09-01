Irrer Anblick nach Sieg in Dresden: Schalke-Fans können es kaum fassen

Wer hätte das vor der Saison gedacht? Beim FC Schalke 04 herrscht plötzlich eine richtig gute Stimmung. Vor einigen Monaten sah das noch ganz anders aus – jetzt feierten die Königsblauen nach dem 1:0-Sieg in Dresden einen starken Saisonstart.

Cheftrainer Miron Muslic hat es tatsächlich geschafft, auf Schalke für die Wende zu sorgen – vorerst. Auch wenn noch ein sehr weiter Weg vor der Mannschaft liegt, dürfen sich die S04-Fans über einen irren Anblick freuen.

Schalke in der Tabelle plötzlich oben

Hat die Leidenszeit des FC Schalke 04 ein Ende? Die vergangenen Jahre waren schlimm, viele Fans konnten es nicht mehr aushalten: Absturz, Abstiegskampf und Horror-Spiele. Das sollte ein endgültiges Ende haben, weshalb in diesem Sommer ein großer Umbruch folgte.

Mit Miron Muslic wurde auch ein neuer Trainer verpflichtet, der das Ruder herumreißen sollte. Nach wenigen Wochen können sich die königsblauen Anhänger freuen: Der Saisonstart ist schon mal geglückt.

Neben dem Weiterkommen im DFB-Pokal, wo es jetzt in der 2. Runde gegen Darmstadt geht, sieht es auch in der 2. Bundesliga richtig gut aus. Der knappe 1:0-Sieg bei Dynamo Dresden katapultierte den Revierklub nämlich in die obere Tabellenhälfte. Eine Region, von der die Schalker in den vergangenen Jahren oft nur träumten.

Irrer Anblick für die S04-Fans

Das Team von Miron Muslic sprang nämlich auf den zweiten Tabellenplatz, ist punkt- und torgleich (5:3) mit der SV Elversberg. Nur Hannover hatte mit 12 Punkten einen noch besseren Start. Viele Schalke-Fans würden jetzt vermutlich fordern, dass die Saison sofort beendet wird. Wenn jemand den Anhängern vor der Saison erklärt hätte, dass der S04 neun Punkte aus den ersten vier Spielen haben wird, hätten sie wohl direkt unterschrieben.

„Sehe ich das gerade richtig? Platz 2?“, „Ich glaube, ich träume“ und „Da muss ein Fehler vorliegen. Wir könnten doch nicht wirklich auf dem 2. Platz liegen“, heißt es unter anderem von den Anhängern in den sozialen Netzwerken.

So schön dieser irre Anblick nach dem Saisonstart auch ist, gilt es für das Muslic-Team jetzt: Die Länderspielpause nutzen, die Batterien aufladen und an den Problemen feilen. In rund zwei Wochen soll es dann so erfolgreich weitergehen. Gegen Holstein Kiel (13. September, 13 Uhr) soll dann in der heimischen Veltins-Arena der nächste Sieg her.

