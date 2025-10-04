Schalke-Fans spitzen die Ohren! Ex-Star spricht plötzlich von einer Rückkehr

Er war in der Knappenschmiede, wurde DFB-Pokalsieger und war lange ein fester Bestandteil des FC Schalke 04. Nach seinem Abschied war Julian Draxler bei einigen Klubs, ist seit 2023 beim Al-Ahli SC in Katar unter Vertrag.

Kürzlich verlängerte er seinen Vertrag dort bis 2028. Nach dieser Zeit kann er sich eine Rückkehr zum FC Schalke vorstellen: Sei es als Spieler, im Management oder in einer anderen Rolle.

Draxler spricht über Schalke-Rückkehr

„Ich habe meiner Familie versprochen, dass ich bis 2028 mein Sportmanagement-Studium mache. Ansonsten bin ich für alles offen“, erklärte Draxler in der „Sport Bild“. Perspektivisch interessiere ihn besonders „ein Wechsel auf die andere Seite des Fußballs – ins Management“.

Er ergänzte schmunzelnd: „Also, wenn Frank Baumann irgendwann fragen sollte, ob ich ihn auf Schalke ein wenig unterstützen kann, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen.“

Auch eine Co-Trainer-Rolle kann sich Draxler vorstellen. Besonders schwärmt er von Ex-Mitspieler Raul, der in der Vergangenheit mit einem Engagement bei Schalke in Verbindung gebracht wurde. „Raul war schon zu unserer gemeinsamen Zeit als Spieler mein Mentor. Von ihm habe ich am allermeisten gelernt“, sagte Draxler. Sollte Raul als Coach auf ihn zukommen, wäre er offen dafür.

„Ich finde meine Karriere absolut geil“

Auf seine Karriere blickt Draxler positiv zurück. „Ich fand und finde meine Karriere absolut geil. Aber ich kann es schon verstehen, wenn Leute sagen: ‚So wie der damals angefangen hat, wäre vielleicht mehr drin gewesen.’“ Ähnliche Gedanken habe er selbst auch gehabt. Letztlich sei er aber zufrieden: „Es ist alles gut so, wie es gelaufen ist.“

Als wichtige Station nennt er seinen Verbleib bei Paris Saint-Germain, trotz der Verpflichtungen von Neymar und Messi. Er betonte: Wäre er früher gewechselt, „hätte ich meine heutige Frau nicht kennengelernt und meinen Sohn nicht bekommen“. Der Lebensstil in Katar habe ihm ebenfalls neue Perspektiven eröffnet: „Ich kann hier ein total normales Leben führen, was wohl auch an der Kultur in Katar liegt.“