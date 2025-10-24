Keine Chance unter Muslic! Schalke-Profi greift jetzt zu drastischer Maßnahme

Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht ganz. Beim FC Schalke 04 ist sicherlich nicht jeder mit der sportlichen Wende zufrieden. Denn es gibt einige Profis, die unter Cheftrainer Miron Muslic kaum bis gar nicht zum Einsatz kommen.

Einer von ihnen ist Anton Donkor, der mit großen Erwartungen zum FC Schalke 04 wechselte. Auch in seiner zweiten Saison gehört er zu den Enttäuschungen – da er auch kaum eine Chance bekommt. Jetzt hat er zu einer drastischen Maßnahme gegriffen.

FC Schalke 04: Profi will für die U23 spielen

Mal auf der Bank, mal gar nicht im Kader: So läuft die aktuelle Saison von Anton Donkor beim FC Schalke 04. In der vergangenen Spielzeit kam er immerhin in 28 Pflichtspielen zum Einsatz, doch unter Miron Muslic ist er chancenlos. Dafür ist Vitalie Becker auf der linken Außenverteidiger-Position einfach zu gut. Der Youngster hat Donkor den Rang abgelaufen.

An einem Wochenende lief Donkor in der U23 der Schalker auf. Dort konnte er im Regionalliga-Team von Trainer Jakob Fimpel immer ein bisschen spielen. Und dort wird er nun wieder im Einsatz sein. Wie die „WAZ“ berichtet, trainierte er auf eigenen Wunsch mit der U23 und wird auch am Samstag (25. Oktober) in der Startelf stehen.

Mit Spielpraxis will sich Donkor wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen holen. Gleichzeitig will er sich natürlich auch wieder ins Schaufenster stellen. Eine Zukunft bei den Knappen hat er wohl dennoch nicht.

Abschied im Winter?

Denn Donkor gehört zu den Abgangskandidaten beim FC Schalke 04. Obwohl er noch einen Vertrag bis 2027 hat, ist davon auszugehen, dass der Schienenspieler im Winter den Revierklub verlassen könnte. Mit einigen guten Leistungen in der Regionalliga könnte er sich für einige Klubs präsentieren.

Ein Winter-Abschied wäre dann auch das Ende eines Missverständnisses. Schalke hatte sich von Donkor, der im Sommer 2024 ablösefrei aus Braunschweig kam, viel erhofft. Die Erwartungen konnte er nicht erfüllen.