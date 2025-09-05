Schalke 04: Fans und Verein haben Gewissheit! DFL macht Verkündung

Viele Fußball-Fans planen schon Wochen, wenn nicht sogar Monate vorher, wann und wie sie zu einem Spiel anreisen wollen. Die Planung ist eben sehr wichtig. Das gilt auch für die Anhänger des FC Schalke 04.

Am besten hätten die Fans schon viel früher Gewissheit, aber die Deutsche Fußball-Liga terminiert die meisten Partien immer erst einige Wochen vorher. Zur Freude der Anhänger des FC Schalke 04: Die DFL hat die Terminierung weiterer Partien angesetzt.

Schalke 04: DFL-Entscheidung gefallen

Bis vor der Länderspielpause wussten die Schalke-Fans bis zum siebten Spieltag Bescheid. Jetzt stehen auch die exakten Termine der Spiele acht bis 14 fest. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat nämlich die zeitgenauen Ansetzungen verkündet und sie den Vereinen mitgeteilt.

Was dabei auffällt: Die Königsblauen haben ganze drei Freitagsspiele. Dabei gleich zweimal hintereinander. Drei Spiele gibt es auch an Samstagen und eine Begegnung findet an einem Sonntag statt.

S04-Spielplan

8. Spieltag: Sonntag, 5. Oktober, 13.30 Uhr – Arminia Bielefeld (Auswärts)

9. Spieltag: Freitag, 17. Oktober, 18.30 Uhr – Hannover 96 (A)

10. Spieltag: Freitag, 24. Oktober, 18.30 Uhr – SV Darmstadt 98 (Heim)

11. Spieltag: Samstag, 1. November, 13 Uhr – Karlsruher SC (A)

12. Spieltag: Samstag, 8. November, 13 Uhr – SV Elversberg (H)

13. Spieltag: Samstag, 22. November, 13 Uhr – Preußen Münster (A)

14. Spieltag: Freitag, 28. November, 18.30 Uhr – SC Paderborn (H)

Immerhin: Von den drei Freitagsspielen, die um 18.30 Uhr angepfiffen werden, finden zwei Partien in der Veltins-Arena statt. Das sind die Spiele gegen Darmstadt 98 am 24. Oktober und gegen den SC Paderborn am 28. November. Das andere Freitagsspiel ist am 17. Oktober bei Hannover 96.

Spieltage 8 bis 14 terminiert

Eine andere Sache fällt ebenfalls auf: Der FC Schalke 04 hat in dem Zeitraum kein Topspiel. Anders sah es noch zu Beginn aus. Gegen Kaiserslautern (0:1) und Bochum (2:1) spielten die Knappen am Samstagabend. Die DFL hat das Maximum der Topspiele auf acht beschränkt. Sechs weitere Samstagabendpartien der Gelsenkirchener könnten also noch folgen.

Zwischen den Zweitliga-Partien ist auch der DFB-Pokal wieder dran. Der S04 ist dann gegen Darmstadt 98 gefordert. Besonders interessant: Die Begegnung der 2. Runde findet nur wenige Tage nach dem direkten Duell in der Liga statt. Am 24. Oktober ist Darmstadt in Gelsenkirchen zu Gast, dann wird Schalke bei den „Lilien“ am 29. Oktober um das Weiterkommen ins Viertelfinale kämpfen.