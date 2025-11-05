DFL macht Verkündung offiziell! Jetzt wissen die Schalke-Fans Bescheid

Der FC Schalke 04 steuert in der 2. Bundesliga auf den Jahresendspurt zu! Die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic will in den restlichen Spielen des Jahres noch viele weitere Siege holen.

Wichtig für die Fans: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch (5. November) die nächsten zeitgenauen Ansetzungen veröffentlicht – und damit endlich auch Klarheit für alle Anhänger von Schalke 04 geschaffen. Nun stehen die exakten Termine der Spieltage 15 bis 19 fest.

Den Anfang im Dezember macht das Traditionsduell bei Fortuna Düsseldorf am 5. Dezember (18.30 Uhr). Eine Woche später folgt dann das letzte Heimspiel des Jahres: Am Sonntag, 14. Dezember (13.30 Uhr) empfängt Schalke den 1. FC Nürnberg in der Veltins-Arena

Das letzte Spiel vor der kurzen Winterpause findet ebenfalls an einem Sonntag statt. Am 21. Dezember (13.30 Uhr) reist der FC Schalke zu Eintracht Braunschweig.

Die Ansetzungen in der Übersicht:

15. Spieltag (Freitag, 5. Dezember, 18.30 Uhr): Düsseldorf – Schalke

16. Spieltag (Sonntag, 14. Dezember, 13.30 Uhr): Schalke – Nürnberg

17. Spieltag (Sonntag, 21. Dezember, 13.30 Uhr): Braunschweig – Schalke

18. Spieltag (Samstag, 17. Januar 2026, 20.30 Uhr): Hertha – Schalke

19. Spieltag (Sonntag, 25. Januar 2026, 13.30 Uhr): Schalke – Kaiserslautern

S04 startet 2026 mit Topspiel in Berlin

Nach der Weihnachtspause geht es Mitte Januar direkt weiter. Zum Rückrundenauftakt wartet ein echter Kracher: Am Samstag, 17. Januar 2026 (20.30 Uhr) tritt Schalke bei Hertha BSC an – ein Flutlichtduell, das für beste Fußballstimmung sorgen dürfte. Nur eine Woche später folgt das nächste Sonntagsspiel: Am 25. Januar (13.30 Uhr) ist der Revierklub erneut im Einsatz, diesmal am 19. Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Für die Fans der Königsblauen ist die Terminplanung damit abgeschlossen – zumindest für die kommenden Wochen und die ersten Spiele des Jahres 2026. Jetzt können die S04-Anhänger ihre Auswärtsfahrten planen und sich auf ein spannendes Jahresende in der 2. Bundesliga freuen.