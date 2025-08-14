Vor Pokalspiel: Leipzig – Schalke sorgt für großen Fan-Ärger

Leipzig – Schalke dürfte für die Knappen ein anderes Kaliber werden als Hertha und Kaiserslautern. Trotzdem sei davor gewarnt, den Regionalligisten Lok zu unterschätzen. Die Sachsen sind mit sieben Punkten aus drei Spielen stark in die Saison gestartet und empfangen Königsblau mit breiter Brust.

Vor dem Pokalfight Leipzig – Schalke sind allerdings Fans beider Teams bereits erzürnt. Grund dafür sind Ticketverkäufe im Internet. Trotz der langen Reise für Schalke-Fans scheint das Bruno-Plache-Stadion in Leipzig ein begehrtes Ziel zu sein. Mit 11.900 verkauften Tickets ist die Lok-Spielstätte bereits ausverkauft. Wer noch ein Ticket auf Umwegen erwerben will, muss sich auf Wucherpreise einstellen.

Leipzig – Schalke: Wuchertickets

So berichtet die „Bild“ davon, dass zwei Tickets für den Auswärtsblock bei eBay für 185 Euro angeboten werden – ein stolzer Preis. Klar, denn die Karten beim Regionalligisten sind begrenzt und kleine Stadien bieten für viele Fans einen ganz speziellen Reiz in traditioneller Fußballkulisse. Auch die Leipziger freuen sich auf ein besonderes Spiel.

Schließlich kommt mit dem S04 ein echtes Schwergewicht des deutschen Fußballs in den Osten. So werden auch zwei Heimkarten für den Stehbereich für bis zu 88 Euro verkauft. Tickets, die, wie die „Bild“ berichtet, im ursprünglichen Verkauf 16 Euro gekostet haben. Lok selbst sind dabei die Hände gebunden, da die verkauften Tickets nicht personalisiert sind. Anders sieht es bei den Sondertrikots der Leipziger aus.

Geldmacherei mit Sondertrikots

Die extra für das DFB-Pokal-Spiel gegen S04 angefertigte limitierte Edition war bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Originalpreis: 79 Euro. Weiterverkaufspreis: bis zu 229 Euro. Eine Geldmacherei, der Lok nun ein Ende setzen will. Die Wucherhaie ausfindig zu machen und ihnen das Trikot zu verweigern, dürfte nicht leicht werden.

Sportlich sollte das Spiel Leipzig – Schalke eine klare Angelegenheit werden. Doch im DFB-Pokal gelten bekanntermaßen eigene Gesetze und so muss der S04 mit voller Konzentration in das Spiel gegen Lok gehen. Der Unterstützung zahlreicher mitgereister Schalker darf sich die Mannschaft von Miron Muslic sicher sein – auch wenn einige dafür viel Geld in die Hand nehmen mussten.