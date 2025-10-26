DFB greift hart durch! Heftige Strafe für Schalke-Gegner

Der VfL Bochum wurde vom DFB-Sportgericht kräftig zur Kasse gebeten! Ganze 55.000 Euro muss der Klub zahlen. Grund dafür: Seine Anhänger sorgten bei der Derbyniederlage (1:2) gegen Schalke im August in der Veltins-Arena für ordentliches Chaos. Das Sportgericht verurteilte das Verhalten als „unsportliches“ und sah eine Gefährdung von Menschen im Stadionbereich.

Schalke-Gegner muss blechen

Schon vor dem Anpfiff der Partie zwischen Schalke und Bochum ging es heiß her. Der Gästeblock erstrahlte dank massiver Pyrotechnik in blinkendem Licht. Blau-weißer Rauch waberte durch die Luft, Raketen zischten gen Himmel. Auch während des Spiels ließen sich die Bochumer Fans nicht bremsen. Eine Strafe war fast unausweichlich.

Auch interessant: Muslic mit bitterer Kunde – „Ein Rückschritt für uns“

Von der Geldsumme darf der VfL Bochum immerhin bis zu 18.500 Euro für Maßnahmen in Sachen Sicherheit und Gewaltprävention investieren. Der Rest wandert direkt in die Kasse des DFB. Trotz des finanziellen Dämpfers feierte der Verein erst kürzlich einen sportlichen Erfolg: Das starke Spiel gegen Hertha BSC endete mit einem 3:2-Sieg für die Bochumer.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

DFB mit heftiger Strafe

Fans dürfen sich schon jetzt auf die Rückrunde Anfang Februar freuen! Dann treffen Schalke und Bochum erneut aufeinander. Den Verantwortlichen beim VfL dürfte es recht sein, wenn diesmal nur auf dem Platz die Fetzen fliegen. Das Chaos außerhalb des Spielfelds beim letzten Duell soll sich nicht wiederholen.

Mehr Nachrichten für dich:

Das Sportgericht des DFB machte in seiner Bewertung deutlich: Die Zündeleien und das Verhalten der Bochumer Fans sind nicht zu tolerieren. So beeindruckend die Pyro-Aktionen aussahen, bleibt klar: Sicherheit im Stadion hat Priorität. Schalke dürfte die Strafe für den Rivalen zähneknirschend registrieren, der Fokus liegt aber längst auf der kommenden Begegnung.