Wie aus dem Nichts: Schalke macht Hammer-Deal offiziell

Auf Schalke dürfte man mit Tabellenplatz zwei sowie zuletzt drei Siegen in Serie mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Für Miron Muslic und seine Mannen gilt es nun, das Momentum ins kommende Spiel gegen Hannover mitzunehmen.

Während der Ball in der Veltins Arena aber vorerst ruht, erreicht die Schalke-Fans nur wenige Tage nach dem Dreier in Bielefeld die nächste gute Nachricht. Diesen Hammer-Deal hat wohl niemand kommen sehen.

Schalke verlängert mit Adidas und 11teamsports

Bereits seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga 2022 läuft Schalke wieder in Trikots von Adidas auf. Die Partnerschaft mit dem deutschen Ausrüster und 11teamsports scheint bislang ein voller Erfolg gewesen zu sein. Denn wie Königsblau am Dienstagmittag (7. Oktober) bekanntgegeben hat, wird die Zusammenarbeit nun noch einmal verlängert.

Demnach wird der Vertrag, welcher ursprünglich noch bis Sommer 2027 lief, um vier weitere Jahre bis 2031 ausgeweitet. Diese Vereinbarung wurde nun rückwirkend zum 1. Juli dieses Jahres getroffen – „inklusive noch attraktiverer wirtschaftlicher Konditionen und Leistungen für Königsblau“, wie es in einer Mitteilung des Revierklubs heißt.

Noch mehr Angebote für S04-Fans

Doch nicht nur wirtschaftlich dürfte sich Schalke über einen mächtigen Boost freuen. Demnach erwartet Königsblau durch eine Schärfung des Produktfokus in Zukunft drei komplett individuelle Trikots pro Saison sowie vermehrte Adidas-Kollektionen im Merch-Bereich. Dazu wird auch die Schalker Frauenabteilung von dem neuen Deal profitieren.

Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender auf Schalke, zeigte sich höchsterfreut über den Coup mit Adidas und 11teamsports: „Wir sind sehr stolz, unsere vertrauensvolle Partnerschaft derart umfangreich fortzusetzen. Wie intensiv wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit leben, zeigt nicht nur die bemerkenswert frühzeitige Verlängerung, sondern auch der Umfang des Pakets, das wir geschnürt haben.“