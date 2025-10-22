Ist es gegen Darmstadt endlich so weit? Muslic macht Schalke-Fans Hoffnungen

Doppelt gegen Darmstadt: Schalke trifft in Liga und Pokal auf einen Gegner auf Augenhöhe. Doch das kommende Pokalspiel beschäftigt Miron Muslic noch gar nicht. Der Fokus gilt klar dem Duell am Freitag (24. Oktober, 18.30 Uhr). Bei diesem kann der S04-Coach nach langer Verletzungspause wieder auf Peter Remmert setzen.

Der junge Stürmer stehe „als Kaderoption endlich wieder zur Verfügung“, erklärte Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel. Im August, auswärts auf dem Betzenberg, zog sich Remmert eine Sprunggelenksverletzung zu, die den 20-Jährigen bis heute an weiteren Einsätzen hinderte.

Schwierige Zeit für Remmert

Seine Rückkehr in den Spieltagskader der Königsblauen stellt für die Offensive einen echten Mehrwert dar. Im ersten Ligaspiel trumpfte Remmert nach überraschendem Startelfeinsatz auf, überzeugte durch Kampfgeist und steuerte eine Torvorlage zum ersten Heimsieg bei.

Ein traumhafter Saisonstart, auf den der 20-jährige Stürmer sicher gerne direkt aufgebaut hätte. Doch die Verletzung bremste seine Entwicklung. Gegen Darmstadt hat diese Phase ein Ende und Remmert kann eine neue Dimension in die Schalker Offensive bringen.

Schalkes offensive Optionen

Denn mit seiner Körpergröße von 1,93 Metern bringt er eine Physis mit, die Moussa Sylla und Christian Gomis fehlt. Da die beiden zuletzt in bestechender Form spielten, dürfte für Remmert ein Startelfeinsatz noch zu früh kommen. Als Option von der Bank ist er aber gerade jetzt sehr wertvoll.

Schließlich muss Muslic gegen die Darmstädter auf Christopher Antwi-Adjei verzichten (mehr dazu hier). Vom Spielertyp kann Remmert den 31-Jährigen nicht eins zu eins ersetzen. Trotzdem kann Muslic im Schalker Sturm neue Gefahr von der Bank bringen. Gegen die starke Defensive der Lilien womöglich ein Schlüssel zum Erfolg.