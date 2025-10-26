Schalke – Darmstadt: Aus und vorbei! Jetzt ist es endlich passiert

Im Fußball ist es üblich, dass Vereine bestimmte Angstgegner haben, gegen die sie einfach nicht gewinnen können oder gegen die sie viele Niederlagen kassieren. Auch der FC Schalke 04 hat diese Erfahrung oft gemacht. Der SV Darmstadt 98 an sich gehört nicht dazu.

Allerdings Florian Kohfeldt, der Darmstadt seit einem Jahr trainiert. In der Veltins-Arena hat er gegen den FC Schalke 04 noch nie verloren – bis jetzt. Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga war es endlich so weit.

Schalke – Darmstadt: Fluch hat ein Ende

Denn der FC Schalke 04 hat mit dem 1:0-Sieg nicht nur den fünften Erfolg in Folge eingefahren und auch erneut die vorübergehende Tabellenführung übernommen, sondern auch den Kohfeldt-Fluch endgültig gebrochen. Zunächst aber die irre Statistik des Trainers.

Gegen Teams von Florian Kohfeldt war Schalke vor dem Spiel fast immer chancenlos. Zehn Duelle coachte der 43-Jährige bereits gegen die Königsblauen. Achtmal ging er dabei als Sieger hervor – eine beeindruckende Bilanz. Die einzigen Trainer, die mit Schalke gegen ihn nicht verloren? David Wagner (2:1-Sieg im November 2019) und Christian Gross (1:1 im Januar 2021).

Was unfassbar war, sind seine Gastspiele auf Schalke. Bisher hatte er jedes Auswärtsspiel in Gelsenkirchen gewonnen. Damit hat es sich nach dem Sieg der Mannschaft von Trainer Miron Muslic endgültig erledigt.

Sieg auch im Pokal?

Mit 24 Punkten aus den ersten zehn Spielen kann der FC Schalke 04 mehr als nur zufrieden sein. Zudem hat Königsblau mit Hannover und Darmstadt zwei Konkurrenten um die oberen Tabellenplätze im direkten Duell besiegt.

Die irre Siegesserie der Gelsenkirchener könnte sich im Pokal fortsetzen. Dort geht es für das Muslic-Team erneut gegen Darmstadt – allerdings dann auswärts (29. Oktober, 20.45 Uhr). Gibt es dann den zweiten Sieg gegen die „Lilien“? Und vor allem wichtiger: Ziehen die Knappen in die nächste Runde ein? Denn dann gibt es nochmal viel Geld für den klammen Revierklub.