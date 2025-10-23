Wichtige Neuerung! Schalke macht Verkündung für Darmstadt-Spiel

Setzt sich diese irre Siegesserie fort? Vier Spiele in Folge konnte der FC Schalke zuletzt gewinnen. Gegen den SV Darmstadt 98 soll das am Freitag (24. Oktober, 18.30 Uhr) erfolgreich weitergehen.

Für das Heimspiel gegen Darmstadt hat der FC Schalke 04 jetzt eine weitere Neuerung verkündet. Fans mit Dauerkarten dürfen sich freuen.

Schalke – Darmstadt: Neuerung für Heimspiel

Worum geht es genau? Wie der FC Schalke 04 mitteilt, ist es den königsblauen Anhängern ab sofort möglich, mit einem physischen Saisonticket, eine digitale Version abzurufen. Damit erhalten alle Fans den Zugriff auf die weiteren digitalen Funktionen wie das Wallet-Ticket oder das Print@Home.

Sowohl die Chipkarte als auch die digitale Variante verfügen über identische Barcodes und berechtigen somit zum Einlass in die Veltins-Arena. Aber Achtung: Um einen doppelten Zutritt zu vermeiden und die Sicherheit der Stadionbesucher zu gewährleisten, besitzt am Spieltag nur diejenige Karte Gültigkeit, die beim Einlass zuerst gescannt wurde. Egal, ob physisch oder digital.

Wie der Revierklub erklärt, reagiert er mit dieser Anpassung nach der Systemumstellung auf den Wunsch und das Feedback vieler Fans, trotz Chipkarte auch eine digitale Version nutzen zu können.

Wichtiger Hinweis an Fans

Weiter schreibt der FC Schalke 04: „Durch die parallele Bereitstellung der digitalen Variante bleibt Ihnen das persönliche Erinnerungsstück erhalten, ohne auf den zeitgemäßen Komfort beim Stadionbesuch verzichten zu müssen.“ Seit Beginn der Saison 2025/26 gibt es für viele Fans neue Ticketfeatures, die das Stadionerlebnis noch komfortabler machen.

So können die Anhänger ihre Tages- und Dauerkarten in der Smartphone-Wallet hinterlegen oder als Print@Home herunterladen. Damit können die Fans sich in der Veltins-Arena bequem und kontaktlos an den neuen NFC-Scannern einchecken.

Eine weitere Warnung gibt es vom S04: „Mit der Weiterleitung verliert das Ursprungsticket seine Gültigkeit – ab diesem Zeitpunkt ermöglicht nur noch die weitergeleitete Karte Zutritt in die Arena.“