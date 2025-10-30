Sinnbildlich für Pokal-Horror! Schalke-Fans sind bei DIESER Szene fassungslos

Es war wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der FC Schalke 04 auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. In der Liga läuft es für Königsblau top, im DFB-Pokal gab es eine bittere Klatsche.

Gegen Darmstadt flog der FC Schalke 04 völlig verdient raus. Dabei gab es neben dem Karaman-Fehlschuss noch eine weitere Szene, die die Fans völlig verzweifeln ließ.

Schalke: Bachmann-Fehlschuss lässt Fans verzweifeln

Und so schnell kann es gehen! Die Euphorie war groß, die Vorfreude wuchs bei den Fans von Spiel zu Spiel. Doch in Darmstadt gab es den ersten großen Dämpfer für den FC Schalke 04. Eine herbe 0:4-Pleite beendete die Pokalträume einiger Anhänger. Die Knappen waren bei den Lilien chancenlos.

Dabei hätte durchaus alles anders laufen können. Kenan Karaman vergab vor dem 0:1 die große Chance auf die Führung. Wenige Minuten später nahm das Unheil seinen Lauf und Schalke wurde am Böllenfalltor regelrecht schwindelig gespielt.

Als in der 2. Halbzeit die Partie schon entschieden war, hatte S04 eine weitere Mega-Gelegenheit, immerhin den Ehrentreffer zu erzielen. Es lief die 73. Minute. Der eingewechselte Amin Younes legte mit Übersicht für Janik Bachmann weiter, der dann aus zehn Metern völlig freie Schussbahn hatte und die Kugel über den Kasten setzte. Diese liegengelassene Chance war sinnbildlich für den Horror-Abend der Knappen.

„Mir fehlen die Worte“

Während der Fehlschuss die Darmstadt-Fans amüsierte, waren nicht nur die mitgereisten Schalke-Fans im Stadion fassungslos. In den sozialen Medien ließen die Anhänger ihren Frust freien Lauf. „Die komplette Mannschaft ist schlecht, aber dieser Abschluss von Bachmann hat es echt verdient, nochmal hervorgehoben zu werden“, „Alter. Was war das denn? Wie kann man den nicht machen?“, Ach du Scheiße. Mir fehlen echt die Worte dafür“, heißt es unter anderem von den Fans auf X (ehemals Twitter).

An der Niederlage hätte der Treffer zwar nichts geändert, aber immerhin hätte S04 sich noch mit einem Tor von den Fans verabschiedet. Jetzt gibt es die Möglichkeit auf Wiedergutmachung in der Liga. Königsblau ist am Samstag (1. November, 13 Uhr) in Karlsruhe zu Gast.