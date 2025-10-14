Schalke verkündet es selbst – lang ersehntes Comeback zeichnet sich ab

„Voller Fokus auf die nächste Aufgabe“ – Mit diesen Worten stimmt der FC Schalke 04 auf das kommende Auswärtsspiel in Hannover (Freitag, 17. Oktober, 18.30 Uhr) ein. Es folgte ein Update vom Schalker Trainingsgelände, das alle S04-Fans freuen dürfte.

Max Grüger kann diese Woche nach seiner Verletzungspause wieder voll ins Schalker Mannschaftstraining einsteigen. Bereits im September zog sich der 20-Jährige einen Zehenbruch im Training zu, der ihn bislang zum Pausieren zwang.

Grüger mit schwierigem Profi-Start

Bitter für den „Schalker Jung“, der bereits seit der U17 das königsblaue Trikot trägt. Seit vergangener Saison erst, gehört Grüger zum festen Bestandteil des Profikaders in Gelsenkirchen. Nach einer extrem schwierigen, ersten Spielzeit läuft es zumindest im Mannschaftsgefüge inzwischen deutlich besser auf Schalke.

+++Dringende Warnung vor Hannover – Schalke+++

Den Großteil dieses Aufschwungs unter Neu-Trainer Miron Muslic verpasste Grüger durch seine Zehenverletzung. Dennoch gilt der 20-Jährige als großes Talent im zentralen Mittelfeld, sodass seine volle Integration ins Mannschaftstraining von Verein und Fans sehr positiv aufgenommen werden dürfte. Gleiches gilt für Peter Remmert.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der 20-jährige Stürmer konnte allerdings erst Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Voll mit dabei sind Amin Younes (nach Blessur), Moussa Sylla und Nikola Katic (nach Länderspielreise). Während Christian Gomis, Bryan Lasme und Anton Donkor individuelle Einheiten absolvieren, fehlt Neuzugang Dylan Leonard krankheitsbedingt.

Aktuelle S04-News für Dich:

Insgesamt allerdings ein Verletzungsupdate, das auf Schalke weiteren Optimismus wecken sollte – für das Spiel gegen Hannover und die harten Aufgaben in den kommenden Wochen. Auch wenn Ron Schallenberg und Soufiane El-Faouzi als Doppel-Sechs gesetzt scheinen, S04 braucht bald jeden Mann. Da kommt die Rückkehr von Grüger genau zur rechten Zeit.