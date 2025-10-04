Derby-Drama für Schalke-Talente! Bittere Momente kurz vor dem Ende

Drama Pur! Die U17 des FC Schalke 04 sah gegen den BVB im Derby kurz vor dem Ende wie der sichere Sieger aus, doch dann gab es tatsächlich noch eine mehr als nur bittere Niederlage.

Dank zweier später Treffer von Til Burkhardt triumphierte der BVB mit 2:1. Schalkes Keeper Yüksel Kücük erwischte dabei einen rabenschwarzen Tag – zwei Patzer ermöglichten dem 15-jährigen Burkhardt seine spektakuläre Heldentat.

Schalke kassiert späte Derby-Pleite

Das Revierderby nahm ein dramatisches Ende: In der 82. Minute brachte Ehsan Rezai Schalke mit seinem Treffer scheinbar auf die Siegerstraße. Aber Dortmund gab sich nicht geschlagen. Zunächst unterlief Kücük in der 93. Minute ein folgenschwerer Fehler, als ihm eine Flanke von Burkhardt unglücklich durch die Hände ins Tor rutschte.

Selbst strömender Regen konnte die Dortmunder nicht bremsen. Der späte Ausgleich machte Schalke sichtlich nervös, während Borussia Dortmund neuen Mut schöpfte. Doch es sollte noch schlimmer kommen für Kücük und seine Schalker Kollegen.

S04 verzweifelt an Burkhardts Kunststück

In der 96. Minute war es erneut Til Burkhardt, der die Partie komplett drehte. Nach einem Eckstoß landete der Ball bei ihm, und der 15-Jährige entschied sich für einen Fallrückzieher. Ein Schalker Verteidiger versuchte verzweifelt, den akrobatischen Schuss noch von der Linie zu kratzen, vergebens. Dortmund jubelte ausgelassen über den Sieg beim Rivalen.

Während Borussia Dortmund mit diesem Erfolg die Tabellenführung in der U17-Bundesliga-Gruppe H sicherte, rutschte Schalke auf Rang vier ab. Kücük bleibt nach diesem Auftritt bestimmt ein bitterer Abend in Erinnerung – während Burkhardt als Held des Derbys gefeiert wird.