Er hat Schalke abgesagt: Hannover-Neuzugang packt jetzt aus

Es kommen nicht immer alle Spieler, die ein Verein haben möchte: Das musste der FC Schalke 04 im vergangenen Sommer einmal mehr feststellen. Nicht immer kann der Revierklub dabei mit seiner Stahlkraft und Geschichte überzeugen.

Besonders bitter ist es für den FC Schalke 04 dann, wenn einer dieser Transfer-Flirts zur Konkurrenz wechselt. Dabei handelt es sich um Mustapha Bundu, der bei Hannover 96 unterschrieben hat. Der ehemalige Profi von S04-Coach Miron Muslic verrät jetzt, was die Gründe dafür waren, sich den Niedersachsen anzuschließen.

FC Schalke 04: Stürmer sagt S04 ab – und wechselt nach Hannover

Miron Muslic hat bereits mitgeteilt, dass er ihn auch gerne wieder in seinem Team gesehen hätte. „Es ist kein Geheimnis, dass er auch für Schalke interessant gewesen wäre“, sagte der Coach gegenüber der „Bild“. Der Österreicher betonte Bundus starke Entwicklung in schwierigen Zeiten bei Plymouth Argyle.

Auch interessant: FC Schalke 04: Wilde Gerüchte um Muslic – S04-Coach reagiert eiskalt

„Ich habe sein Potenzial und seine Stärken für die Mannschaft gesehen. Er kann offensiv auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Dadurch ist er für jeden Trainer ein sehr dankbarer Spieler“, lobte der S04-Coach den Angreifer.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Sommer entschied sich Bundu nicht für die Königsblauen, sondern wechselte zu Hannover 96. Im vereinseigenen Interview packt der 28-Jährige jetzt aus: „Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung für Hannover. Wir waren schon seit mehreren Monaten in Kontakt, das ganze Paket hat mich überzeugt“, erzählt er. „Fast jedes Spiel ist ausverkauft, die Stimmung ist unglaublich. Die Fankultur hier ist ganz anders als in England.“

Wird er S04 jetzt gefährlich?

Und ausgerechnet jetzt steht das Spiel gegen den FC Schalke 04 an. Wird er seinem Ex-Trainer Miron Muslic etwa gefährlich werden? Bei den Hannoveranern gehört er zu den Leistungsträgern, ist stets in der Startelf – wenn er nicht wegen muskulärer Probleme ausfallen sollte.

Mehr Nachrichten für dich:

Doch Muslic kennt seine Stärken, wie er bereits mitgeteilt hat. Deshalb wird er seine Mannschaft auch auf Bundu vorbereiten, um ihn bestmöglich zu stoppen.