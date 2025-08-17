Taylan Bulut verabschiedet sich emotional: Sein größter Dank gilt einer Schalke-Legende

Es hatte sich angedeutet, jetzt hat Taylan Bulut den FC Schalke 04 verlassen. Der Youngster schließt sich mit sofortiger Wirkung Besiktas Istanbul an, die Königsblauen bekommen eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro.

Nachdem der Wechsel des Top-Talents offiziell wurde, verabschiedete sich Taylan Bulut in den sozialen Netzwerken emotional von seinem Jugendverein. Dabei bedankte er sich vor allem bei einer Legende des FC Schalke 04.

Taylan Bulut verabschiedet sich von Schalke 04

Er erlebte einen rasanten Aufstieg beim FC Schalke 04, wurde vom Jugendspieler zum absoluten Leistungsträger. Erst vor einigen Monaten verlängerte Taylan Bulut seinen Vertrag langfristig, jetzt aber folgt der Abschied. Der Jugend-Nationalspieler schließt sich Besiktas Istanbul an.

Dort hat Bulut einen Vertrag bis 2030. Den Knappen bringt der Transfer sechs Millionen Euro ein. Geld, das für den klammen Revierklub mehr als nur wichtig ist. Dafür aber verliert der S04 ein Top-Talent aus der eigenen Knappenschmiede.

Bei seinem Abschiedspost in den sozialen Netzwerken richtete er Worte an die Fans und auch an eine Trainer-Legende der Gelsenkirchener: „Nach fünf Jahren voller Leidenschaft und Herzblut endet mein Kapitel auf Schalke. Ich möchte mich zunächst einmal bei der Knappenschmiede bedanken. Die U17-Meisterschaft bleibt unvergessen und war ein absolutes Highlight. Ein besonderer Dank geht an Norbert Elgert. Er hat mir in der U19 geholfen, meine Träume zu verwirklichen, und hat immer an mich geglaubt. Auch die Zeit bei den Profis hat mich sehr geprägt.“

Dass es junge Talente des FC Schalke 04 dank Norbert Elgert zu den Profis und anschließend in die große Fußballwelt schaffen, ist wahrlich nichts Neues. Umso beeindruckender ist die Liste der S04-Talente: Manuel Neuer, Mesut Özil oder Leroy Sane sind nur einige Beispiele von Spielern, die vor allem dank Trainer-Legende Norbert Elgert zu absoluten Topstars wurden.

Diesen großen Traum hat auch Bulut. Ob er bei Besiktas Istanbul ebenfalls den Weg der einstigen Knappenschmiede-Talente einschlagen kann, wird sich dann zeigen. Die S04-Fans werden jedenfalls den Weg des ehemaligen Spielers ganz genau verfolgen.

