Es geht um Taylan Bulut: Schalke verkündet es selbst

Es hatte sich schon in den vergangenen Wochen und Monaten angedeutet, jetzt könnte es schneller gehen, als so mancher es erwartet hätte. Taylan Bulut wird den FC Schalke 04 mit großer Wahrscheinlichkeit in den kommenden Tagen verlassen.

Berichten aus der Türkei zufolge soll Besiktas Istanbul sich mit dem FC Schalke 04 geeinigt haben. Eine offizielle Verkündung fehlt aber noch. Die Königsblauen haben vor dem Pokalspiel gegen Lokomotive Leipzig (17. August, 15.30 Uhr) jetzt ein Update zu Bulut abgegeben.

Schalke 04: Bulut vor dem Abschied

Und plötzlich herrschte Aufregung um Taylan Bulut! Auch wenn schon seit Langem spekuliert wird, dass das Top-Talent Schalke verlassen wird, wurde es doch etwas ruhiger. Bis jetzt. Am Donnerstag (14. August) kamen Berichte aus der Türkei, dass Besiktas Istanbul ein Angebot an den Revierklub abgeschickt hat.

Dann meldete sich auch Transfer-Experte Fabrizio Romano, der mitteilte, dass sich alle Parteien über einen Wechsel einig seien. Den Königsblauen winken Berichten zufolge fünf bis sechs Millionen Euro für das Eigengewächs. Zusätzlich können noch Bonuszahlungen hinzukommen, über die es aber keine weiteren Infos gibt.

Bei Gerüchten bleiben viele Fans oft vorsichtig, bis sich der Verein dazu äußert. Das haben die Schalker jetzt am Freitag (15. August) gemacht. Vor dem Pokalspiel gegen Lokomotive Leipzig erklärte der Klub, dass Bulut für Gespräche mit einem Verein freigestellt wurde.

Ohne Bulut gegen Leipzig

Bedeutet auch: Da Bulut derzeit wohl in Istanbul ist und einen Medizincheck bei Besiktas absolviert, wird er beim Erstrundenspiel gegen Leipzig nicht im Kader von Cheftrainer Miron Muslic stehen.

Bis zum 1. September haben die Knappen dann die Möglichkeit, einen Ersatz für die rechte Abwehrseite zu verpflichten. Mit den vielen Millionen, die S04 auch noch durch einen Wechsel von Ex-Talent Malick Thiaw kassiert hat, hat Sportvorstand Frank Baumann wohl etwas mehr Spielraum.