Ex-Schalke-Talent Taylan Bulut feiert Besiktas-Debüt – wenig später eskaliert es komplett

Und plötzlich ging es richtig schnell: Der FC Schalke 04 kassierte ein Angebot für Taylan Bulut und nahm ihn auch an. Das Top-Talent wechselte zu Besiktas Istanbul in die Türkei und brachte den Königsblauen einige wichtige Millionen ein.

Kurz nachdem der Wechsel offiziell wurde, durfte das Ex-Schalke-Juwel dann auch direkt für Besiktas auflaufen. In der Schlussphase eines Ligaspiels wurde Bulut eingewechselt. Nur wenige Minuten später eskalierte es im Istanbuler Stadion.

Ex-Schalke-Talent Bulut spielt zum ersten Mal für Besiktas

Es war ein emotionaler Abschied für Taylan Bulut, der aus der Jugend des FC Schalke 04 zu den Profis schaffte. Dabei bedankte er sich vor allem bei Trainer-Legende Norbert Elgert (hier mehr dazu). Ab sofort steht das einstige Knappenschmiede-Talent für Besiktas Istanbul unter Vertrag.

Der Wechsel wurde am Samstag (16. August) offiziell von beiden Vereinen verkündet. Direkt am nächsten Tag feierte Bulut sein Debüt für den türkischen Traditionsklub. Besiktas feierte den Saisonauftakt in der Liga gegen Eyüpspor. Bulut saß zunächst auf der Bank und sah zwei Tore.

Sein Teamkollege Tammy Abraham brachte Besiktas in Führung, doch Eyüpspor konnte wenig später ausgleichen. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der Besiktas die bessere Mannschaft war. Fünf Minuten vor dem Ende wurde Bulut dann eingewechselt – vor dem heimischen Publikum im Tüpras Stadion.

Kurz nach Einwechslung eskalierte es

All zu viele Aktionen hatte das Ex-Schalke-Talent nicht, doch er durfte einen irren Sieg bejubeln. In der 96. Minute erzielte Besiktas den Siegtreffer, das ganze Stadion eskalierte. Debüt, drei wichtige Punkte, im Heimspiel: Besser hätte es für Bulut wohl nicht laufen können.

Neben der türkischen Meisterschaft und dem Pokal wird Bulut hoffen, dass er auch international spielen kann. Mit Besiktas kämpft er nämlich um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Den weiteren Karriereverlauf des Ex-Talents werden sich auch die Schalke-Fans ganz genau anschauen.

