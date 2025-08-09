Schon wieder! Ehemalige Schalke-Flops lassen Zweitligisten jubeln

Es ist ein immer wieder einkehrendes Mysterium: Der FC Schalke 04 holt Spieler, die den Erwartungen nicht gerecht werden können, komplett enttäuschen und dann den Verein verlassen. Sobald sie dann bei einem anderen Klub auflaufen, fangen sie an zu glänzen.

Das ist in den vergangenen Jahren oft der Fall gewesen – auch in der 2. Bundesliga. Umso bitterer für Schalke 04: Bei der Konkurrenz sorgen eben diese Ex-S04-Flops für großen Jubeln. Nach zwei Spieltagen hat Eintracht Braunschweig zwei Siege dank zwei Ex-Schalkern.

Ex-Schalke-Flops lassen Zweitligisten jubeln

Wenn der FC Schalke 04 sich von Spielern verabschiedet, dann zieht es einige zu ausländischen Vereinen oder zu deutschen Zweitligisten. Allein Eintracht Braunschweig hat sieben(!) Profis mit Schalker Vergangenheit im Kader, die plötzlich anfangen, richtig wichtig zu werden.

Am 1. Spieltag war es nämlich Mehmet Aydin, der zum Ende der vergangenen Saison von S04 verabschiedet wurde. Die Braunschweiger holten ihn ablösefrei. Der junge Türke erzielte beim 1:0-Sieg in Magdeburg den goldenen Treffer und ließ die Eintracht jubeln.

Eine Woche später waren es sogar zwei weitere Ex-Schalker, die zum 3:2-Sieg gegen Greuther Fürth einen wichtigen Teil beisteuerten. Erst erzielte Lukas Frenkert, der in der Knappenschmiede auflief, den 1:1-Ausgleich.

Polter dramatisch in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit bekam Braunschweig dann einen Elfmeter zugesprochen, den Ex-Schalke-Stürmer Sebastian Polter souverän verwandelte. Vier Tore hat Braunschweig in dieser Saison geschossen, drei davon von ehemaligen S04-Spielern. Im Kader sind zudem noch Lino Tempelmann, Ron-Thorben Hoffmann, Sidi Sane und Sven Köhler.

Sie sind übrigens nicht die einzigen ehemaligen Schalker in der 2. Bundesliga. Bei vielen anderen Zweitligisten sind weitere Ex-S04-Profis oder Talente. Für den Revierklub bleibt aus doppelter Sicht zu hoffen, dass sie im direkten Aufeinandertreffen keine Tore erzielen oder plötzlich zu absoluten Topstars mutieren. Denn auch das war in den vergangenen Jahren zu häufig der Fall gewesen.