Für Nachbarschaftsduell Schalke – Bochum: Ultras mit klarer Forderung an die Fans

Der dritte Spieltag der 2. Bundesliga steht vor der Tür. Nach dem Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:1) und dem Ligaauftakt gegen Hertha BSC (2:1) wartet auf S04 sofort der nächste Kracher: Es geht gegen den Reviernachbarn VfL Bochum.

In der Veltins-Arena empfängt Schalke am Samstagabend (23. August) seinen lokalen Rivalen. Die Ultraszene Bochums hat für dieses Duell einen genauen Plan parat, dem alle VfL-Fans folgen sollen.

Besondere Planung für Schalke – Bochum

Ein Derby ist nichts Alltägliches und hat eine besondere Bedeutung. Besonders im Ruhrgebiet sind diese Spiele heiß umkämpft. Daher möchte der VfL Bochum mit einem besonderen Plan auf Schalke anreisen.

+++ Schalke wollte ihn schon im Winter – klopft S04 erneut bei einem Bundesliga-Star an? +++

Bereits am vergangenen Spieltag gegen die SV Elversberg hatten die Bochum-Ultras ein Banner ausgehängt: „Alle in Weiß zum Derby“, hieß es dort. Wie die „WAZ“ berichtet, wurde auch in der internen WhatsApp-Gruppe der Fans von den Ultras diese Nachricht verbreitet. Die Ultra-Szene plane somit einen kompletten Auftritt in weißen Klamotten am kommenden Spieltag auf Schalke.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Derby steht vor der Tür

Schalke und Bochum haben bislang einen ähnlichen Saisonverlauf. Während S04 den ersten Spieltag gewann und den zweiten verlor, lief es für Bochum genau andersherum. Bei solch einem ausgeglichenen Duell können die Fans mit Sicherheit einen entscheidenden Push geben. Schalke ist im Heimstadion zwar im klaren Vorteil – doch der VfL möchte mit dem Vorhaben „Alle in Weiß“ dagegenhalten.

Hier mehr News für dich:

Der VfL ist für das Derby gegen Schalke jedenfalls bereit. So klang es nach dem DFB-Pokal-Duell gegen BFC Dynamo jedenfalls bei Bochum-Star Samuel Bamba: „Wir sind alle heiß wie Frittenfett. Ich kann es kaum abwarten, auf Schalke zu spielen. Das ist was Geiles.“

>>> Folge uns auf TikTok <<<