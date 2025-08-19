Pokalspiel hat heftige Folgen: Bitterer Star-Rückschlag vor Schalke – Bochum

DFB-Pokal vorbei, der Blick richtet sich auf die frisch gestartete Zweitliga-Saison. Für den FC Schalke 04 steht dann ein brisantes Spiel an. Es geht gegen den Stadtnachbarn VfL Bochum (23. August, 20.30 Uhr).

Beide Teams waren im DFB-Pokal erfolgreich, erreichten die nächste Runde. Doch für das Spiel am Samstag zwischen Schalke und Bochum wird ein Star fehlen. Er hat sich im Pokalspiel schwer verletzt, wird mehrere Wochen ausfallen.

Schalke – Bochum: Star-Ausfall bestätigt!

Ist das bitter! Beim 3:1-Sieg des VfL Bochum gegen BFC Dynamo verletzte sich Ibrahima Sissoko schon nach vier Minuten schwer, lag lange am Boden und wurde dann ausgewechselt. Der Stürmer war unglücklich auf seine Schulter gefallen und konnte nicht mehr weiterspielen. Schon da war die Sorge groß, dass es der Angreifer lange fehlen wird – unter anderem im nächsten Spiel gegen Schalke.

Jetzt hat sich die Diagnose bestätigt: Sissoko zog sich eine Schultereckgelenksprengung zu und fehlt „mehrere Wochen“, wie die Bochumer bestätigen. Schon am Sonntag (17. August) wurde der französische Profi operiert.

Besonders bitter für den VfL: Sowohl in der abgelaufenen Saison als auch in der frisch gestarteten Spielzeit gehörte er zu den zuverlässigsten Spielern im Team von Trainer Dieter Hecking. Er überzeugte vor allem als energischer Abräumer mit gutem Aufbauspiel.

Mehrere Wochen ohne Leistungsträger

Nun wird der Leistungsträger mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Deshalb wird es spannend zu sehen sein, wer beim Revierduell zwischen Schalke und Bochum für Sissoko von Beginn an auflaufen wird.

Auch interessant: Sissoko galt sogar als Abgangskandidat. Denn mit den guten Leistungen der vergangenen Spielzeit machte er auch sich aufmerksam, sollte wichtige Millionen in die Bochumer Kassen spülen. Ein Angebot kam jedoch nicht rein, und wird es auch jetzt nach seiner Schulterverletzung mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr geben.

