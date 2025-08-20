Irres Gerücht vor Schalke – Bochum sorgt für Aufregung: Kommt es zum wilden Transfer?

Schalke – Bochum: Für die einen ist es ein Derby, für die anderen ein Nachbarschaftsduell. So oder so wird die Partie am Samstag (23. August, 20.30 Uhr) ziemlich brisant werden – nicht nur aufgrund der Nähe der beiden Vereine.

Denn vor dem Spiel sorgt plötzlich ein Gerücht für Aufsehen. Es handelt sich Bochum-Profi (und Ex-BVB-Star) Felix Passlack, der mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wird. Bei der Begegnung werden definitiv viele Blicke auf ihn gerichtet sein.

Schalke – Bochum: Wildes Transfergerücht vor Anpfiff

Bis zum 1. September hat der FC Schalke 04 noch Zeit, um sich mit neuen Spieler zu verstärken. Das wollen die Königsblauen auch unbedingt tun und haben anscheinend Felix Passlack vom VfL Bochum ins Visier genommen – ausgerechnet vom nächsten Gegner, der am Samstag in der Veltins-Arena zu Gast ist.

Wie die „Bild“ berichtet, wollen die S04-Bosse einen Schienenspieler holen, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite spielen kann. Dabei sind sie eben auf Passlack gestoßen.

Dem Bericht nach sollen sich die Verantwortlichen tatsächlich mit dem 27-Jährigen beschäftigt, der sogar bekennender Schalke-Fan ist, aber mehrere Jahre für den Erzrivalen Borussia Dortmund aufgelaufen ist. Bis 2026 hat Passlack bei den Bochumern noch einen Vertrag, weshalb bei einem Transfer eine Ablösesumme nötig wäre, die aber wohl unter dem Marktwert liegen dürfte.

Alle Augen auf Passlack

Weiter heißt es aber, dass der FC Schalke 04 Passlack nicht als Ideallösung sieht und sich auch noch nach einem „möglichst spielstärkeren“ Kandidaten umschauen möchte. Der Profi des VfL Bochum wird aber weiterhin ein Thema bei den Gelsenkirchenern bleiben.

Es werden also spannende Tage bis zum Ende des Transferfenster – und vor allem ein noch brisanteres Spiel in der 2. Bundesliga. Dabei werden mit großer Sicherheit viele Blicke auf Passlack gerichtet sein. Kommt es auch zum spektakulären Wechsel? Dann hätte er übrigens für alle drei großen Reviervereine gespielt.

