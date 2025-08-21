Er kennt Schalke und Bochum: Ex-Coach mit knallhartem Urteil

Beide sind mit drei Punkten aus den ersten beiden Spielen gestartet, sind in die nächste DFB-Pokalrunde eingezogen und treffen nun aufeinander: Der FC Schalke 04 empfängt am dritten Zweitliga-Spieltag Bundesliga-Absteiger VfL Bochum (23. August, 20.30 Uhr).

Ein brisantes Duell der beiden Ruhrgebietsnachbarn. Ein Trainer, der sowohl den FC Schalke 04 als auch den VfL Bochum bestens kennt, ist Ikone Peter Neururer. Vor dem Spiel spricht er mit DER WESTEN über die Partie und fällt ein knallhartes Urteil zu seinen beiden Ex-Vereinen.

Schalke – Bochum: Brisantes Nachbarschaftsduell

Der eine hatte eine Horrorsaison hinter sich, der andere ist aus der Bundesliga abgestiegen. Sowohl Schalke 04 als auch Bochum haben sich für diese Zweitliga-Saison viel vorgenommen. Während der ein oder andere Fan beider Vereine vom Aufstieg träumt, spricht Trainer-Ikone Peter Neururer Klartext.

„Die haben alle Ambitionen hochzugehen und Ehrgeiz, die Liga so schnell wie möglich zu verlassen. Aber der Realismus ist ja dein größter Partner. Schalke mit der Mannschaft, von der man gar nicht weiß, wer noch geht, kann kein Ziel formulieren – Bochum genauso“, erklärt Neururer gegenüber DER WESTEN.

Und der 70-Jährige, der beide Vereine trainierte, weiter: „Beide Mannschaften, sowohl Schalke als auch Bochum in der aktuellen Konstellation haben nichts, aber auch gar nichts mit dem Aufstieg zu tun. Beide Mannschaften sollen froh sein, wenn sie einen Mittelplatz erreichen. Alles andere ist Augenwischerei.“

S04 gegen VfL: Wer setzt sich durch?

Mit einem 2:1-Sieg gegen Hertha legte Schalke furios los, verlor dann bitter in Kaiserslautern (0:1). Beim VfL Bochum war es andersrum: Erst gab es eine heftige 1:4-Klatsche gegen Darmstadt, dann wurde Elversberg mit 2:0 besiegt. Im DFB-Pokal hatten beide Vereine ihre Schwierigkeiten, zitterten sich aber in die nächste Runde.

Der Verlierer des Topspiels am Samstagabend hat eine schlechtere Tendenz, weiß auch Neururer. „Der muss mit Sicherheit noch lange nicht aufgeben, aber die Ausgangssituation bei einer Niederlage wird schwerer“, so der Ex-Coach abschließend.

Zwei Pleiten aus den ersten drei Spielen wollen sowohl die Schalker als auch die Bochumer unbedingt vermeiden.

