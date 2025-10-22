Bitteres Debüt für Ex-Schalke-Star – S04-Fans lachen sich ins Fäustchen

Es läuft rund für den FC Schalke 04. So rund, dass sich die Fans an diesem Wochenende sogar einem Moment der Schadenfreude hingeben können. Denn, wer selbst nichts auszusetzen hat, freut sich umso mehr über die Patzer der Konkurrenz. So richtete sich der Blick am Samstagabend sicherlich auf die Partie der Hertha in Bochum (3:2).

Vereinswechsel und Rivalität hin oder her: Dass Paul Seguin nach langer Verletzungspause wieder von Beginn an auf dem Feld stehen konnte, ist eine erfreuliche Nachricht. Eine Wadenverletzung zwang den Ex-Schalker, nach seinem Wechsel im Sommer, sämtliche Pflichtspiele für die Hertha zu verpassen. Sportlich hätte das Comeback allerdings wohl kaum schlechter laufen können.

Ex-Schalker verliert bei Startelf

Nicht nur, dass die „alte Dame“ das Zweitliga-Topspiel in Bochum verlor. Ein positiver Einfluss Segiuns auf das Spiel war kaum zu erkennen. Die späte Aufholjagd der Hertha, mit Toren von Luca Schuler (72.) und Fabian Reese (80.) erfolgte erst nach der Auswechslung des Neuzuganges aus Gelsenkirchen. Kam der Startelf-Einsatz womöglich zu früh?

+++Diese S04-Entscheidung hat auch für Fans Auswirkugen+++

Sicherlich bot die Länderspielpause genug Eingewöhnungszeit im Training. Doch Seguin ganz ohne Pflichtspielpraxis in dieser Saison von Beginn an zu bringen, war, im Nachhinein betrachtet, die falsche Entscheidung von Stefan Leitl. Es bleibt dabei: Hertha kommt in dieser Saison einfach nicht in den Tritt.

Zu hohe Erwartungen und Ziele

Nach zwei Siegen, die etwas Euphorie in der Hauptstadt entfachen konnten, ist die Pleite beim Tabellenvorletzten aus Bochum ein herber Rückschlag. Hertha und Seguin hängen weit hinter den Aufstiegserwartungen zurück. Für alle Königsblauen bietet das Grund zur Schadenfreude.

Aktuelle S04-News für Dich:

Die Sticheleien Seguins gegen seinen Ex-Klub dürften viele Schalker nicht vergessen haben. Die Tatsache, dass jetzt ausgerechnet der S04 in der Position steht, die man in Berlin vor der Saison als klares Ziel ausgerufen hat, birgt durchaus eine gewisse Ironie.