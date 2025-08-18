Bitteres Karriereende! Ex-Schalke-Spieler muss vorzeitig Schlussstrich ziehen

Jeder Fußballer wird irgendwann an einen Punkt gelangen, wo es einfach nicht mehr weitergeht und die Karriere beendet wird. Die Gründe sind oft, dass man ein Alter erreicht hat, das für das höchste Niveau nicht mehr reicht. So ist es jetzt auch bei einem Ex-Schalke-Spieler der Fall.

Julius Biada wird vermutlich nur einigen Schalke-Fans etwas sagen. Für ein Jahr spielte der offensive Mittelfeldspieler für die U23 der Königsblauen. Jetzt musste er aufgrund gesundheitlicher Probleme seine Karriere vorzeitig beenden.

Ex-Schalke-Profi muss Karriere beenden

Auch wenn Julius Biada mit 32 Jahren nicht mehr zu den Jüngsten gehört, hatte er sich noch einige Spielzeiten vorgenommen, weiter Fußball zu spielen. Das ist jetzt allerdings leider nicht mehr möglich. Er hat sein Karriereende verkündet. In einer ausführlichen Mitteilung erklärte der Ex-Schalke-Spieler auch den Grund dafür.

Seit März konnte er aufgrund einer Herzmuskelentzündung nicht mehr für seinen Verein Fortuna Köln spielen. „Die Herzmuskelentzündung, die ich mir im März eingefangen habe, hat mich dazu bewogen neue Wege zu gehen“, so Biada. „Ich bin Familienvater und Ehemann, ich habe eine Verantwortung für meine Liebsten. Die Gesundheit steht an erster Stelle.“

Bei seinem Verein Fortuna Köln zeigt man natürlich Verständnis. „Die Nachricht von der Herzmuskelentzündung hat uns damals alle sehr geschockt“, sagt Köln-Trainer Matthias Mink. Biada sei ein wichtiger Spieler des Teams gewesen. Allerdings sei man auch froh, dass nichts Schlimmeres passiert sei.

Dennoch eine lange Karriere gehabt

In den 14 Jahren im Fußballgeschäft spielte er unter anderem in der Jugend des Bonner SC, ehe es zur zweiten Mannschaft von Bayer Leverkusen ging. Dann haben die Verantwortlichen des FC Schalke 04 ihn 2012 für die U23 geholt. Ein Jahr später ging es zu Darmstadt 98.

Von da aus folgten einige Karrierestationen wie Eintracht Braunschweig, Kaiserslautern, Sandhausen, Saarbrücken und Fortuna Köln. Insgesamt kommt Biada auf 81 Zweitligaspiele, 113 Drittliga- und 50 Regionalliga-Partien.