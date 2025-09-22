Nach Beben um Ben Manga: Schalke-Fans stellen sich jetzt DIESE Frage

Diese Nachricht kommt wie aus dem Nichts: Der FC Schalke 04 hat Kaderplaner Ben Manga rausgeschmissen. Diese Entscheidung verkündete Sportvorstand Frank Baumann am Montag (22. September) völlig überraschend.

Als Ben Manga sich dem FC Schalke 04 angeschlossen hatte, kamen noch weitere Scouting-Experten zum Revierklub. Die S04-Fans stellen sich jetzt die Frage: Bleiben auch sie oder müssen auch sie den Verein verlassen?

Schalke 04 schmeißt Ben Manga raus

Er hatte zwei Wochen Urlaub hinter sich, kam zum FC Schalke 04 zurück und wurde direkt entlassen. Ben Manga ist nicht mehr länger Direktor Kaderplanung bei den Königsblauen, das verriet Sportvorstand Frank Baumann. Da Mangas Vertrag noch bis 2028 gilt, erhält er eine Abfindung in Höhe von 800.000 Euro.

„Wie bei meinem Amtsantritt angekündigt, habe ich die vergangenen Monate genutzt, um mir ein umfassendes Bild unseres sportlichen Bereichs zu machen. Nach dem Ende der Haupttransferperiode haben wir sorgfältig analysiert, was gut funktioniert und wo wir Potenziale sehen“, erklärte Baumann in einer Vereinsmitteilung. „Dabei haben wir sowohl die Ergebnisse der Arbeit als auch die zugrunde liegenden Prozesse bewertet. Mit den von uns identifizierten Maßnahmen werden wir Schalke 04 in diesen Bereichen zukunftsorientiert aufstellen.“

Eine Entscheidung haben die Bosse nicht verkündet, die viele Fans beschäftigt: Was ist mit Ben Mangas Scoutingteam, das er mitgebracht hatte?

Bleibt Knappenschmiede-Chef Tonello?

Eine wichtige Personalie ist Raffael Tonello, der zu den engsten Vertrauten von Ben Manga zählt. Er ist der Chef der Knappenschmiede, der Jugendabteilung des FC Schalke 04. Die „WAZ“ berichtet, dass er bleiben soll. Daher taucht sein Name vermutlich auch nicht in der Mitteilung der Königsblauen auf.

Wie geht es nun bei den Königsblauen weiter? Baumann wird interimsweise die Aufgaben von Ben Manga übernehmen. „Wir haben die genauen Anforderungen definiert. Jetzt steht es im Fokus, konkrete Gespräche zu führen und die besten Kandidaten zu finden“, sagte Baumann.

Dabei gibt es drei Bereiche: Um das Profileistungszentrum kümmert sich nach wie vor Youri Mulder, ein Verantwortlicher für Kaderplanung, Transfers, Leihspieler und Partnervereine wird gesucht. Die Knappenschmiede, bisher in Mangas Bereich, soll eine eigene Leitung erhalten.