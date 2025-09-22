Paukenschlag! Schalke 04 schmeißt Ben Manga raus

Ruhe beim FC Schalke 04? Die gibt es nicht mal, wenn es sportlich läuft. Zuerst berichtet die Bild darüber, jetzt hat der Revierklub offiziell verkündet, dass Kaderplaner Ben Manga mit sofortiger Wirkung entlassen wurde.

Und das ausgerechnet jetzt, wo der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga einen optimalen Saisonstart hingelegt hat. Ben Manga erhält zudem eine satte Abfindung, die die Königsblauen sicherlich finanziell schmerzen wird.

Schalke 04: Ben Manga fliegt raus

Vier Siege aus den ersten sechs Spielen, oberer Tabellenplatz und eine sichere Abwehr: Eigentlich sieht es beim FC Schalke 04 gerade so gut aus mit Neu-Trainer Miron Muslic, der für die Wende gesorgt hat. Doch ausgerechnet jetzt kommt es zu einem Boss-Beben beim Revierklub.

Ben Manga muss nämlich gehen, verkündete der Revierklub. Der Kaderplaner wurde nach seinem zweiwöchigen Urlaub am Montag (22. September) entlassen. Sportvorstand Frank Baumann habe ihm mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung freigestellt ist. Eine mehr als nur überraschende Entscheidung bei den Gelsenkirchenern.

Auch Manga hatte sich seinen ersten Arbeitstag nach dem Urlaub anders vorgestellt, hatte sogar für Ende der Woche eine Scouting-Reise nach Chile geplant. Dazu wird es jetzt nicht mehr kommen.

Satte Abfindung für Ben Manga

Was sind die Gründe für diese überraschende Entscheidung? Laut der „Bild“ gab es intern schon lange Zweifel am Kaderplaner, der letztes Jahr noch als großer Hoffnungsträger verpflichtet wurde. Doch nach und nach schrumpfte das Vertrauen immer mehr. Seine schlechten Transfers und die falsche Trainerauswahl mit Ex-Coach Kees van Wonderen haben letztlich dafür gesorgt, dass er auf Schalke keine Zukunft mehr hat.

Immerhin: Ben Manga kassiert jetzt rund 800.000 Euro als Entschädigung. Geld, das der klamme Traditionsverein auch gerne für Transfers hätte ausgeben können. Ob es einen Nachfolger für seine Position geben wird, ist unklar.