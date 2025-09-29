Becker-Verletzung trifft Schalke hart: Kann ER jetzt seine große Chance nutzen?

Es hat die große Freude über den Sieg etwas getrübt, als Schalke 04 die Verletzung und den damit verbundenen langen Ausfall von Timo Becker verkündet hat. Der Abwehrstar der Königsblauen wird mehrere Wochen ausfallen. Gut möglich sogar, dass er in diesem Jahr gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Als er gegen Fürth (1:0) schon früh ausgewechselt wurde, kam für ihn Schalke-Talent Mertcan Ayhan rein. Der Youngster machte seine Arbeit souverän. Cheftrainer Miron Muslic darf sich also freuen, dass mit dem jungen Türken ein Ersatz für Becker parat steht. Kann er diese große Chance auch nutzen?

Schalke lange ohne Becker – Ayhan als Ersatz?

Nur neun Minuten stand Timo Becker auf dem Platz, schon war die Partie gegen Fürth für ihn gelaufen. Mitspieler Ron Schallenberg war dem Innenverteidiger aufs Knie gefallen, schon nach dem 1:0-Sieg deutete Trainer Miron Muslic eine Innenbandverletzung an.

Am Samstag gab es dann die bittere Diagnose: Der 28-Jährige hat sich eine Ruptur des Innenbands im rechten Knie zugezogen und wird „in den kommenden Wochen im Mannschaftstraining und den Spielen nicht zur Verfügung“ stehen, so die Mitteilung der Schalker. Wie lange er genau ausfällt, ist unklar. Im schlimmsten Fall sind es mehrere Monate und damit das Hinrunden-Aus für Becker.

Für ihn wurde früh der junge Mertcan Ayhan eingewechselt. Ein wenig überraschend kam die Entscheidung von Muslic schon, da viele eher mit Felipe Sanchez gerechnet hatten, der schon das eine oder andere Spiel in dieser Saison spielen durfte. Beide Talente werden sicherlich auch in den kommenden Wochen an der Seite von Nikola Katic und Hasan Kurucay verteidigen.

Große Chance für Ayhan

Da Ayhan es gegen Fürth allerdings so gut gemacht hat, ist davon auszugehen, dass der jüngere Bruder von Ex-Schalke-Profi Kaan Ayhan auch in den nächsten Spielen zum Einsatz kommen wird. Hin und wieder waren ihm kleinere Unsicherheiten anzumerken, doch alles in allem machte der Youngster ein souveränes Spiel.

Diese große Chance will Ayhan jetzt auch nutzen, um zum einen mehr Spielzeit zu bekommen und sich natürlich weiterzuentwickeln. Mit Katic und Kurucay hat er zudem zwei erfahrene Innenverteidiger an seiner Seite, die ihn sicherlich unterstützen werden.

Gleichzeitig wird Sanchez auf seine Möglichkeiten lauern und sofort bereitstehen, falls Ayhan nicht überzeugen sollte. Bei S04 kann man also etwas aufatmen, auch wenn der Ausfall von Becker noch schwer wiegt.