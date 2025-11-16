Schalke-Juwel im Fokus der Bundesliga! Jetzt will S04 schnell reagieren

Vitalie Becker gehört zu den großen Überraschungen dieser Zweitliga-Saison. Der 20-Jährige hat sich beim FC Schalke 04 auf der linken Außenbahn festgespielt und überzeugt mit konstant starken Leistungen.

Sein Talent bleibt auch außerhalb Gelsenkirchens nicht unbemerkt – mehrere Klubs sollen den Schalke-Youngster längst auf dem Zettel haben. Deshalb wollen die Königsblauen nun den Vertrag verlängern.

Schalke-Juwel Becker ist begehrt

Becker ist ein echtes Eigengewächs. Der gebürtige Bottroper trägt seit elf Jahren das königsblaue Trikot und durchlief alle Jugendmannschaften des Vereins – von der U9 bis zu den Profis. Unter Cheftrainer Miron Muslic schaffte er nun den endgültigen Durchbruch und ist aktuell aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Sein aktueller Marktwert liegt laut „Transfermarkt“ bereits bei rund einer Million Euro – Tendenz stark steigend. Besonders der 1. FC Köln soll großes Interesse am Schalker Außenbahnspieler zeigen, berichtet die „Sport Bild“.

S04 will Beckers Vertrag verlängern

Für den Traditionsklub wäre Becker ein spannender Kandidat für die kommende Bundesliga-Saison. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft zwar noch bis 2027, dennoch will Schalke das Arbeitspapier vorzeitig anpassen. Ob das Top-Talent ebenfalls bei den Knappen bleiben möchte, ist aktuell noch unklar.

Mit einer Verlängerung wollen die Verantwortlichen nicht nur seine starke Entwicklung honorieren, sondern auch eine höhere Ablöse absichern, falls Becker den Verein in Zukunft verlässt. Das Modell hat beim Klub bereits funktioniert: Auch Taylan Bulut steigerte seinen Marktwert innerhalb eines Jahres enorm – Schalke kassierte im Sommer rund sechs Millionen Euro für den Transfer. Das soll sich in naher Zukunft auch mit Becker wiederholen.

Damit reiht sich Becker zu Soufiane El-Faouzi und Moussa Sylla ein, die ebenfalls heiß begehrt sind. Einer von den beiden könnte sogar im Winter den Verein verlassen.