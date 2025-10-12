Profi packt nach Schalke-Abschied aus – „War nicht einfach“

Im vergangenen Sommer mussten zahlreiche Spieler den FC Schalke 04 verlassen. Es waren viele Profis dabei, mit denen der Klub nicht mehr plante. Bei einem Profi war der Abschied besonders bitter, da er elf Jahre lang bei den Königsblauen unter Vertrag stand.

Die Rede ist von Mehmet-Can Aydin, der nach seinem Vertragsende ablösefrei zu Eintracht Braunschweig gewechselt war. Gegenüber unserem Partner-Portal „News38.de“ packt der 23-Jährige jetzt nach seinem Abschied aus und freut sich schon auf das Wiedersehen.

Schalke 04: Aydin packt nach Abschied aus

2014 kam er in die Knappenschmiede, durchlief die vielen U-Mannschaften und kämpfte sich hoch bis zu den Profis des FC Schalke 04. Dort absolvierte Aydin 74 Pflichtspiele, war zwischendurch an Trabzonspor verliehen worden. In der vergangenen Saison einigten sich Aydin und der S04, den Vertrag nicht mehr zu verlängern.

„Ich wollte nach elf Jahren auch etwas anderes machen. Trotzdem war das nicht einfach, den Verein nach elf Jahren zu verlassen. Ich hatte viele Freunde dort, meine Familie war auch in der Nähe“, erklärte Aydin gegenüber „News38.de“.

Doch auch in Braunschweig ist er jetzt glücklich. Schließlich kennt er dort gleich mehrere Spieler, die alle mal beim FC Schalke unter Vertrag standen: Mit Lino Tempelmann, Ron-Thorben Hoffmann, Sebastian Polter, Sidi Sane und Florian Flick hat er bei S04 schon zusammen gespielt. Dann wären da aber auch noch Sven Köhler und Lukas Frenkert, die in der Jugend der Königsblauen spielten.

Freude auf Wiedersehen

Mit Braunschweig läuft es sportlich aktuell für Aydin nicht. Seit sieben Spielen wartet die Eintracht auf einen Sieg, ist jetzt auf Platz 15 abgerutscht. Dennoch freut sich Aydin schon auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Das Hinspiel findet im Dezember in Niedersachsen statt.

„Das Spiel ist immer ganz besonders. Es freut mich, dass ich dann gegen meine alten Freunde spielen und hoffe, dass ich an dem Tag gut drauf bin“, so Aydin weiter. Einen guten Tag brauchen auch seine Teamkollegen. Schließlich ist der S04 derzeit in einer bestechenden Form. Zuletzt gab es drei Siege in Folge. In der Tabelle steht das Team von Trainer Miron Muslic auf Platz zwei.