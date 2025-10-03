Horror-News für Bielefeld vor Schalke-Duell! Es wird immer bitterer

Setzt sich die bislang erfolgreiche Saison des FC Schalke 04 weiter fort? Die Königsblauen gastieren am 8. Spieltag der 2. Bundesliga bei Aufsteiger Arminia Bielefeld (5. Oktober, 13.30 Uhr). Die Ostwestfalen hatten einen ebenfalls ordentlichen Start in die neue Spielzeit, müssen aber jetzt bittere Nachrichten verkraften.

Die Bielefelder haben aktuell ohnehin schon einige Ausfälle zu beklagen. Nun kommen gegen Schalke noch zwei weitere Leistungsträger dazu. Einer fällt monatelang aus, der andere fehlt gelbgesperrt.

Schalke 04: Gegner Bielefeld mit großen Sorgen

Zwei Siege in Folge gegen Magdeburg (2:0) und Fürth (1:0). Gegen Arminia Bielefeld soll es für Schalke 04 ebenfalls erfolgreich weitergehen. Der Aufsteiger ist zwar nicht zu unterschätzen, muss aber gegen die Königsblauen auf einige Leistungsträger verzichten.

Marvin Mehlem beispielsweise kassierte im siebten Spiel schon die fünfte(!) gelbe Karte und wird daher gesperrt fehlen. Der Mittelfeldspieler ist bei den Bielefeldern gesetzt, stand bisher immer in der Startelf.

Gleiches gilt auch für Stefano Russo, der unverzichtbar war. Doch der 25-Jährige hat sich jetzt eine schwere Verletzung zugezogen. Bei der 1:3-Pleite gegen Hannover musste er schon zur Halbzeit raus. Da war den Arminia-Fans noch nicht bewusst, dass er wohl für eine lange Zeit nicht mehr auf dem Platz stehen wird.

Russo fällt lange aus

Nach eingehender Diagnose hat sich der Anfangsverdacht einer Ruptur des Innenbandes im rechten Knie bestätigt. Russo wird in Absprache mit der medizinischen Abteilung nicht operiert, sondern konservativ behandelt. Russo wird also in den kommenden Wochen ausfallen. Übrigens: Es ist genau die gleiche Verletzung, die sich auch Schalke-Verteidiger Timo Becker zugezogen hat (hier mehr dazu).

Dann fehlt auch wohl weiterhin Tim Handwerker, der schon länger mit einer Muskelverletzung ausfällt. Gleiches gilt auch für Noah Sarenren Bazee, der ebenfalls zu den Leistungsträgern gehört. Nun gibt es auch noch Sorgen um Thaddäus-Monju Momuluh, der gegen Hannover ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden musste. Ob es gegen Schalke zu einem Einsatz reichen wird, ist noch unklar.

Es ist jedenfalls keine optimale Vorbereitung für Bielefeld auf das Spiel gegen die Gelsenkirchener. Arminia-Coach Michel Kniat muss dann gegen S04 einige Änderungen vornehmen.