Nach Skandal um Schalke-Star Antwi-Adjei: Jetzt schaltet sich sogar der FIFA-Boss ein

Es war DAS Thema des DFB-Pokalspiels zwischen Lok Leipzig und Schalke 04. Zwar setzten sich die Königsblauen knapp mit 1:0 durch, doch ein Rassismus-Skandal überschattete die Partie. Schalkes Christopher Antwi-Adjei wurde von einem Leipzig-Fan übel beleidigt.

Seitdem schlägt das Thema hohe Wellen, hat mittlerweile auch die FIFA-Chefetage um Gianni Infantino erreicht. Der Boss fordert nach dem Eklat um den Schalke-Star Aufklärung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Schalke 04: Infantino spricht nach Rassismus-Skandal Klartext

Eigentlich stand der Fußball im Fokus, schließlich kämpften Lok Leipzig und Schalke 04 um das Weiterkommen in die 2. Pokalrunde. Doch schon früh wurde die Partie dann nur noch zur Nebensache, als Christopher Antwi-Adjei rassistisch beleidigt wurde. Ein Leipzig-Fan sorgte für diesen hässlichen Moment, über den jetzt ganz Fußball-Deutschland spricht.

Auch interessant: Ex-Schalke-Talent Bulut feiert Besiktas-Debüt – wenig später eskaliert es komplett

Der Eklat ist auch bei der FIFA angekommen. Präsident Gianni Infantino schaltete sich aus der Ferne ein und verurteilte den Vorfall: „Ich wiederhole mich und werde dies weiterhin tun: im Fußball gibt es keinen Platz für Rassismus oder jede andere Form der Diskriminierung“, sagte der Weltverbandschef. Vom Deutschen Fußball-Bund wie der deutschen Polizei erwartet Infantino nun Aufklärung und eine Bestrafung der Täter.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf wurde deutlich. „Rassismus und Diskriminierung, Hass und Ausgrenzung haben im Fußball keinen Platz. Wir stehen für Vielfalt und Respekt. Und an der Seite der Betroffenen sowie derjenigen, die sich für unsere Werte einsetzen“, heißt es in einem Statement des DFB.

Neben rassistischer Beleidigung auch noch Pfiffe

Was besonders schockierend ist: Nach der rassistischen Beleidigung meldete Antwi-Adjei sich direkt beim Schiedsrichter, der die Partie daraufhin unterbrach. Anschließend erfolgte eine Stadiondurchsage, diskriminierende Rufe zu unterlassen. Als die Partie fortgesetzt wurde, wurde der Schalke-Star bei jedem Ballkontakt bis zur letzten Minute des Spiels ausgepfiffen.

„Das haut nicht hin, nicht in der heutigen Zeit, generell gar nicht“, sagte Antwi-Adjei, der erklärte, dass der Fan ihn mit dem „N-Wort“ beleidigt habe. Ein Unding, findet auch S04-Coach Miron Muslic, der nach dem Spiel tobte. „Das Schlimmste ist, er wird dann über 120 Minuten hier ausgepfiffen“, sagte Muslic. „Das kotzt mich an. Ich habe den größtmöglichen Respekt vor Chris, dass er das wegsteckt und bis zum Schluss Leistung bringt.“

Mehr Nachrichten für dich:

Anders fiel die Reaktion von Fans im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion nach einer Beleidigung eines Profis des 1. FC Kaiserslautern im Cupspiel bei Eintracht Stahnsdorf (0:7) aus. Durch ein schnelles Eingreifen von Zuschauern und Sicherheitsdiensten konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Beide Fanlager skandierten „Nazis raus“. Das ist die deutlich bessere Antwort gegen solche „Fans“.

>>> Folge uns auf TikTok <<<