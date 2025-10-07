Schalke-Deal mit Adidas offiziell! Ein Detail sorgt für Aufsehen

Bis 2031, Verlängerung um vier Jahre: Dann kann Adidas sich also schon um die nächste Champions-League-Edition an Schalke-Trikots kümmern. Auch wenn die Realität natürlich anders aussieht, befindet sich der S04 sportlich auf einem sehr guten Weg. Und auch der Adidas-Deal dürfte besonders in einem Punkt für enorme Fan-Freude sorgen.

„Seit Beginn der neuen Kooperation im Jahr 2022 sind gemeinschaftlich bereits zahlreiche neue Hingucker entstanden.“ Mit diesen Worten betitelt Schalke selbst die bisherige Partnerschaft mit dem Ausrüster. Und tatsächlich stießen in den vergangenen Jahren gerade die Heimtrikots auf große Begeisterung – doch ein anderer Punkt erhielt regelmäßige Kritik.

Schalke erhält individuelle Trikots

Insbesondere für Auswärts- und Torwarttrikot nutzte Adidas „Stangenware“ und produzierte keine eigenen Entwürfe für Königsblau. Damit ist nun Schluss, wie der Verein offiziell bekanntgab: „Durch eine weitere Schärfung des Produktfokus können sich S04-Fans zukünftig sogar auf drei komplett individuelle Trikots pro Saison freuen“.

Ein Detail, des neuen Vertrags, das in der blauweißen Fangemeinschaft großen Anklang finden dürfte. Ebenso wie die Tatsache, dass auch für den Merchandise-Bereich weitere „besondere adidas-Kollektionen“ geplant sind. Auch die S04-Frauenabteilung soll ab Sommer „zusätzliche Freiware“ erhalten und für den Schalker Nachwuchs planen Adidas und „11teamsports“ verschiedene Events.

Vorteile für Verein und Fans

So gibt die Vertragsverlängerung nicht nur den S04-Verantwortlichen Planungssicherheit, sondern scheint auch einige Pluspunkte für Fans bereitzuhalten. Nicht, dass die Schalker Anhänger aktuell einen Grund bräuchten, um hinter ihrem Klub zu stehen.

Nach schwierigen Jahren scheint der FC Schalke 04 wieder auf der Erfolgsspur angekommen zu sein. Eine Entwicklung, die möglicherweise auch tragend für die neue Kooperation mit Ausrüster Adidas und dem Handelsunternehmen „11teamsports“ sein könnte. In jedem Fall ein Gewinn für Verein und Fans.