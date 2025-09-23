Vor der Saison unvorstellbar: Jetzt hat Schalke es tatsächlich geschafft

„Ist das wirklich wahr? Ist das mein FC Schalke 04?“, das werden sich sicherlich viele S04-Fans in den vergangenen Wochen gefragt haben. Schließlich zeigt sich der Revierklub von einer völlig anderen Seite, als es in den vergangenen beiden Jahren der Fall war.

Dementsprechend ist auch der Saisonstart gelungen. Zudem schaffte der FC Schalke 04 etwas, womit wohl kaum jemand gerechnet hat. Die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic stellt die beste Abwehr der gesamten 2. Liga!

122 Gegentore in zwei Spielzeiten: Da ist es kein Wunder, dass Neu-Trainer Miron Muslic den Fokus auf die Hintermannschaft des FC Schalke 04 gelegt hat. Zu löchrig und instabil war die Verteidigung der Königsblauen in den vergangenen Jahren. In diesem Sommer wurde die Abwehr rundum erneuert.

Nikola Katic, Timo Becker und Hasan Kurucay sind neu geholt worden und sollten die Abwehr der Knappen stabilisieren. Nach rund sechs Spielen in der 2. Bundesliga zeigt sich: Miron Muslic ist das gelungen.

Nur vier Gegentore haben die Gelsenkirchener bisher kassiert. Gemeinsam mit dem SC Paderborn stellt das Muslic-Team die beste Abwehr der gesamten Liga. Vor dem Saisonstart hat wohl kaum jemand damit gerechnet.

Huub Stevens ist stolz

Lob dürfte dabei auch Torhüter Loris Karius bekommen, der mit guten Paraden das eine oder andere Gegentor bislang verhindert hat. Mit dem DFB-Pokal hat Schalke in dieser Spielzeit schon drei Spiele ohne ein Gegentor absolviert. Da wäre Trainer-Legende Huub Stevens stolz, der einst sagte: „Die Null muss stehen.“

Wie oft sie wohl noch in dieser Saison stehen wird? So stark die Schalker defensiv auch sind, so sind sie oft harmlos in der Offensive. Die leidet nämlich ein wenig unter Muslics System und Spielstil. Doch solange sie weiterhin so erfolgreich ist, wird wohl niemand meckern.

In den kommenden Wochen und Monaten wird sich dann zeigen, wie Königsblau auch gegen die offensivfreudigen Gegner bestehen wird. Mit Greuther Fürth kommt am Freitag (26. September, 18.30 Uhr) die torgefährlichste Mannschaft der Liga. 13 Treffer sind den Kleeblättern schon gelungen.