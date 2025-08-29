Sylla-Knall! FC Schalke 04 macht es öffentlich

Bleibt er auf Schalke oder geht Moussa Sylla? Nur noch wenige Tage bis zum Ende des Transferfensters und wohl kaum ein Thema dürfte die S04-Fans derart stark beschäftigen. Der Stürmer galt in der vergangenen Saison als königsblaue Lebensversicherung. Seine Tore sorgten (mitunter) für den Klassenerhalt. Doch die Zeichen stehen immer mehr auf Abschied.

Bereits in den vergangenen Tagen fehlte Sylla beim Training auf Schalke. Grund: eine Magen-Darm-Erkrankung. Jetzt äußert sich der Verein offiziell zu der Kausa. Und das Update hat es in sich. Sylla habe „nach seiner Krankmeldung Gespräche zur Klärung seiner Zukunft geführt“. Das teilte der Verein in einem Personalupdate am Freitag (29. August) über X (ehemals Twitter) mit. Und der aktuelle Stand?

Schalke: „Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten“

„Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es noch einen kurzfristigen Transfer oder Moussa Sylla bleibt Spieler des S04“, heißt es weiter im Vereinsupdate. Also sind wir so schlau wie zuvor? Nicht ganz. Denn Schalke ergänzt: „Wir planen für Sonntag ohne Moussa“. Klingt nach einer klaren Tendenz.

Ob der Ausfall auf die Krankheit des 25-Jährigen zurückzuführen ist, lässt sich aus der aktuellen Mitteilung des S04 nicht erschließen. Doch es scheint eher realistisch, dass ein Transfer Syllas zeitnah über die Bühne gehen wird und Miron Muslic deshalb auf seinen Top-Stürmer verzichtet. Ein Szenario, das sich bereits angedeutet hatte.

Sylla passt nicht zu Muslic

Demnach soll, wie die „WAZ“ vermeldete, schon ein Ersatz für den Malier bereitstehen, der eher in das Profil des Schalker Trainers passt (mehr dazu hier). Der Abschied von Sylla dürfte aus emotionaler Sicht trotzdem viele Fans hart treffen. In einer sehr grauen Zeit, galt der Stürmer als größter Lichtblick auf Schalke.

Dennoch: Muslics Fußball-Konzept zeigt erste Erfolge und finanziell könnte ein Sylla-Verkauf Schalke wichtige Millionen einbringen. Zwei Faktoren, die klar für einen Verkauf des Stümers sprechen. Doch auch nach dem heutigen S04-Statement ist der Abgang noch nicht fix.