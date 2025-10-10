Alle Augen auf diesen Schalke-Star! Verlängerung nur noch eine Frage der Zeit?

Schalke schwebt derzeit auf Wolke sieben. Die Mannschaft von Miron Muslic geht nach dem Sieg in Bielefeld (2:1) als Tabellenzweiter in die Länderspielpause. Ein Zwischenstand, mit dem vor Saisonbeginn niemals zu rechnen war.

Inmitten dieses Höhenflugs blüht in der laufenden Spielzeit ein einstiger Königstransfer endlich so richtig auf. Dabei sah zuvor vieles danach aus, als könnte er den hohen Erwartungen auf Schalke nicht gerecht werden. Nun steht eine Vertragsverlängerung bevor.

Schalke: Schallenberg vor Verlängerung

Zusammen mit Soufiane El-Faouzi sorgt Ron Schallenberg im zentralen Mittelfeld derzeit für Ordnung. Als Sechser zeigt der 27-Jährige starke Leistungen, ist so aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Das war allerdings nicht immer so. In den letzten beiden Jahren konnte Schallenberg die erhoffte Stabilität noch nicht bringen, musste stattdessen oft auf ungewohnter Position als Innenverteidiger aushelfen.

Auch interessant: Bei Schalke 04 wollte er nicht bleiben – jetzt winkt dem Ex-S04-Talent der Durchbruch

Doch damit ist unter Muslic jetzt Schluss. Das Problem aus Schalker Sicht: Schallenbergs Vertrag läuft auf dem Papier nur noch bis Sommer 2026. Ausgerechnet im letzten Vertragsjahr gerät Königsblau nun also unter Handlungsdruck. Oder etwa doch nicht?

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vertragsklausel verschafft Schalke Zeit

Wie die „WAZ“ berichtet, soll Schallenbergs Vertrag eine Option zur Verlängerung bis 2027 beinhalten. Diese Klausel würde dann gezogen werden, wenn der Schalker Abräumer in dieser Saison mindestens 25 Einsätze absolviert und in diesen 45 Minuten oder mehr auf dem Rasen steht. 17 Einsätze fehlen ihm also noch.

Mehr Nachrichten für Dich:

Bedeutet im Umkehrschluss: Kann Schallenberg seine starke Form halten, dürfte einer Ausweitung seines Vertrags bei Königsblau nichts im Wege stehen. Einzig eine Verletzung könnte ihn dann wohl noch aufhalten.

Mehr Nachrichten über Schalke findest Du hier.