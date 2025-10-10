Alle Augen auf diesen Schalke-Star! Verlängerung nur noch eine Frage der Zeit?

Schalke schwebt derzeit auf Wolke sieben. Die Mannschaft von Miron Muslic geht nach dem Sieg in Bielefeld (2:1) als Tabellenzweiter in die Länderspielpause. Ein Zwischenstand, mit dem vor Saisonbeginn niemals zu rechnen war.
Inmitten dieses Höhenflugs blüht in der laufenden Spielzeit ein einstiger Königstransfer endlich so richtig auf. Dabei sah zuvor vieles danach aus, als könnte er den hohen Erwartungen auf Schalke nicht gerecht werden. Nun steht eine Vertragsverlängerung bevor.
Schalke: Schallenberg vor Verlängerung
Zusammen mit Soufiane El-Faouzi sorgt Ron Schallenberg im zentralen Mittelfeld derzeit für Ordnung. Als Sechser zeigt der 27-Jährige starke Leistungen, ist so aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Das war allerdings nicht immer so. In den letzten beiden Jahren konnte Schallenberg die erhoffte Stabilität noch nicht bringen, musste stattdessen oft auf ungewohnter Position als Innenverteidiger aushelfen.
Auch interessant: Bei Schalke 04 wollte er nicht bleiben – jetzt winkt dem Ex-S04-Talent der Durchbruch
Doch damit ist unter Muslic jetzt Schluss. Das Problem aus Schalker Sicht: Schallenbergs Vertrag läuft auf dem Papier nur noch bis Sommer 2026. Ausgerechnet im letzten Vertragsjahr gerät Königsblau nun also unter Handlungsdruck. Oder etwa doch nicht?
„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >>
Vertragsklausel verschafft Schalke Zeit
Wie die „WAZ“ berichtet, soll Schallenbergs Vertrag eine Option zur Verlängerung bis 2027 beinhalten. Diese Klausel würde dann gezogen werden, wenn der Schalker Abräumer in dieser Saison mindestens 25 Einsätze absolviert und in diesen 45 Minuten oder mehr auf dem Rasen steht. 17 Einsätze fehlen ihm also noch.
Mehr Nachrichten für Dich:
Bedeutet im Umkehrschluss: Kann Schallenberg seine starke Form halten, dürfte einer Ausweitung seines Vertrags bei Königsblau nichts im Wege stehen. Einzig eine Verletzung könnte ihn dann wohl noch aufhalten.
Mehr Nachrichten über Schalke findest Du hier.