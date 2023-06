FC Schalke 04 ist dran! Hechelmann mit Transfer-Enthüllung – „Ist unsere Pflicht“

Die Ligazugehörigkeit ist klar, der neue Sportchef steht fest – doch auf Neuverpflichtungen müssen die Fans des FC Schalke 04 weiter warten. Doch jetzt beginnt die heiße Phase. Schon bald dürften die ersten Verkündungen folgen.

Ein ganz heißer Kandidat für den ersten Zugang: Ron Schallenberg. Um ihn rankten sich bereits im März die ersten Gerüchte, längst ist das große Interesse des FC Schalke 04 kein Geheimnis mehr. Nun spricht auch Sportdirektor André Hechelmann über den Paderborner – die Aussagen lassen tief blicken.

FC Schalke: Hechelmann spricht über Schallenberg

Die Transferphase war am Horizont noch nicht zu sehen, als mit Ron Schallenberg das erste heiße Transfergerücht auf Schalke aufkam. Als der inzwischen fixe Abgang von Alex Kral (Union Berlin) immer klarer wurde, war ein Favorit auf die Nachfolge offenbar schnell gefunden. Was als Gerücht startete, wurde immer mehr zum offenen Geheimnis. Nun hat Hechelmann das Interesse auch offiziell bestätigt.

+++ FC Schalke 04: Hechelmann enthüllt – das ist der Skarke-Plan +++

Mit starken Worten sprach er am Dienstag in einer Medienrunde über den 24-jährigen Sechser des SC Paderborn. „Er ist ein Spieler, der bekannt ist, auch auf der Position eine gute Saison gespielt hat. Unsere Pflicht ist es, sich mit so einem Namen zu beschäftigen, im Detail auseinanderzusetzen“, sagte der neue Sportdirektor. Wer den Transfermarkt verfolgt weiß: Solche Enthüllungen bedeuten nicht nur ein reges Interesse – die Verhandlungen dürften längst in vollem Gange sein.

Mehr aktuelle News:

Der FC Schalke 04 gilt als klarer Favorit auf die Verpflichtung von Ron Schallenberg, doch auch Werder Bremen ist in der Verlosung. Der Knackpunkt wie immer: die Ablöse. Paderborn soll 4,3 Millionen für den Mittelfeldmann verlangen, Hechelmann will nur 2 Millionen zahlen. Selbst wenn man sich auf einen Kompromiss einigen kann, wäre ein nicht unerheblicher Teil des Transfer-Budgets aufgebraucht. Bei einer Ablöse von 3 Millionen Euro wäre Schallenberg mit Abstand der teuerste Einkauf der letzten Jahre.