FC Schalke 04: Bittere Gewissheit bei Rodrigo Zalazar – Comeback rückt in weite Ferne

Sehnlichst warten alle beim FC Schalke 04 auf die Rückkehr von Rodrigo Zalazar. Der Uruguayer fehlt in der S04-Offensive an allen Ecken und Enden. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten.

Was einige schon befürchtet hatten, ist nun bittere Gewissheit: Zalazar verpasst das Winter-Trainingslager. Das Comeback rückt damit in weite Ferne.

FC Schalke 04 ohne Zalazar in Belek

Statt mit dem Team in Belek am Comeback zu arbeiten, bleibt Rodrigo Zalazar in Gelsenkirchen. Diese Entscheidung zeigt: Das Mannschaftstraining und damit auch das Comeback sind noch nicht absehbar. Nach dem Mittelfußbruch im Oktober geht die Leidenszeit des Aufstiegshelden in die Verlängerung.

Eigentlich waren die Hoffnungen groß, Zalazar zum Jahreswechsel wieder im Team begrüßen zu können. Genährt wurden die auch durch Bilder des Profis, die ihn Ende Dezember beim Lauftraining am Berger Feld zeigten.

Doch bereits vor einigen Wochen hatte Trainer Thomas Reis durchklingen lassen, dass es nach Rückschlägen auf dem Heilungsweg eng werden könnte. Nun ist klar: Es hat nicht gereicht. Und offenbar ist der Weg noch ziemlich weit. Sonst hätte man den Uruguayer wohl zumindest für das Teambuilding seine individuellen Einheiten in Belek absolvieren lassen.

Comeback in weiter Ferne

Für den Reis-Plan, die Offensive des FC Schalke 04 wieder zu beleben, war Rodrigo Zalazar eigentlich ein Schlüsselbaustein. Auf den muss nun weiter verzichtet werden. Ein Comeback zum Rückrundenstart hatte der Coach der Königsblauen schon Mitte Dezember für unwahrscheinlich erklärt.

Umso mehr liegen die Hoffnungen nun auf Leistungsträgern wie Thomas Ouwejan. Der Niederländer war in der Aufstiegssaison noch DER Vorlagengeber, hinkt in der Bundesliga den Erwartungen aber deutlich hinterher und sammelte erst einen Scorerpunkt.

Der FC Schalke 04 ist am Montag ins Trainingslager in die Türkei gereist, bereitet sich auf den Start der Restrunde vor, der am 21. Januar (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt ansteht.