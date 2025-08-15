Ex-Schalke-Star Zalazar dreht auf! Er lässt sein Team jetzt jubeln

An Rodrigo Zalazar wird man sich auf Schalke wohl gerne zurückerinnern. Der kreative Offensivspieler war ein wesentlicher Grund dafür, dass Königsblau in der Saison 2021/22 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte.

Mit dem direkten Wiederabstieg ging die königsblaue Zeit für Zalazar allerdings ein Jahr später zu Ende. Der Fanliebling wechselte für rund sechs Millionen Euro zum SC Braga nach Portugal. Ein Schritt, der sich für den Uruguayer bis dato voll ausgezahlt hat. Zalazar gehört in Braga zu den absoluten Schlüsselspielern. Nun lässt der ehemalige Schalke-Spieler seinen Klub jubeln.

Ex-Schalker Zalazar schießt Braga in die Playoffs

Nach einem soliden Tabellenplatz vier in der vergangenen Saison kämpft der SC Braga derzeit um die Qualifikation für die Europa League. Nachdem man sich in der zweiten Qualifikationsrunde bereits gegen Levski Sofia durchsetzen konnte, wartete nun der CFR Cluj aus Rumänien auf die Mannschaft von Zalazar.

Dort wurde der Ex-Schalke-Spieler am Donnerstag (14. August) zum Matchwinner. Denn nach einem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel war es eine Woche später Zalazar, der den Einzug des SC Braga in die Playoffs per Doppelpack perfekt machte. Zalazar verwandelte zunächst einen Elfmeter nach gut 20 Minuten, ehe der 26-Jährige kurz vor der Halbzeit per Schlenzer aus halblinker Position zum 2:0 nachlegte. Am Ende setzte es erneut einen 2:1-Erfolg über Cluj.

Leichtes Los in den Playoffs

In der finalen Playoff-Runde zur Qualifikation für die Europa League muss Zalazar mit Braga jetzt gegen den Lincoln Red Imps FC ran. Gegen den Vertreter aus Gibraltar gehen die Portugiesen als klarer Favorit ins Rennen, schließlich handelt es sich bei den Red Imps um eine Amateurmannschaft.

Dennoch ist der SC Braga gewarnt. In der jüngsten Qualifikationsrunde für die Europa League schaltete der Lincoln Red Imps FC den armenischen Vertreter FC Noah aus. Und der spielte in der vergangenen Spielzeit immerhin noch in der Conference League.