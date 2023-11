FC Schalke 04: Fans lecken sich die Lippen – Geraerts lässt Juwel von der Leine

Diesen Youngster haben die Fans schon lange gefordert – jetzt bekommt er eine Chance! Karel Geraerts befördert Steven van der Sloot für das Testspiel des FC Schalke 04 in Eindhoven zu den Profis.

Als Rechtsverteidiger bekleidet der 21-Jährige die größte Problemposition des FC Schalke 04. Kann er sich im Test empfehlen, wird man ihn vielleicht schon bald im königsblauen Profikader sehen.

FC Schalke 04: Geraerts testet S04-Talent

Rechts hinten hakt es – die Rechtsverteidiger-Position ist auf Schalke als Problemzone ausgemacht worden. Stammkraft Cedric Brunner konnte in dieser Saison nicht an seine guten Auftritte der Vergangenheit anknüpfen, fehlt den Knappen obendrein immer wieder verletzungsbedingt. Einen Ersatz gibt es nicht – RV-Aushilfe Henning Matriciani steckt tief im Leistungsloch.

Die Rufe nach personeller Verstärkung werden immer lauter. Nicht wenige sehen aber auch eine naheliegende interne Lösung: Steven van der Sloot präsentiert sich in der U23 sehr stark. Schon länger wird gefordert, dem 21-Jährigen eine Chance bei den Profis zu geben, der 2022 aus dem Ajax-Nachwuchs ans Berger Feld kam.

„Komm Junge, zeig es allen!“

Nun ist es soweit: Karel Geraerts holt das Juwel zu den Profis, ließ den Niederländer beim Testspiel bei der PSV Eindhoven am Mittwoch sogar von Beginn an auflaufen. Viele Fans leckten sich die Lippen, als sie seinen Namen in der Startaufstellung lasen.

„Van der Sloot JAAAAAAAAAAAAAAA“

„Sehr cool“

„Komm Junge, zeig es allen!“

„Endlich!“

„Jetzt muss er zeigen, was er kann!“

„Den Jungen kann man auch gegen Düsseldorf gerne mal rein werfen.“

Und: Steven van der Sloot machte seine Sache gut. Von Beginn an spielte er auffällig, schaltete sich mutig auch vorne ein und brachte mehr Flanken an den Mann, als so mancher S04-Profi in den vergangenen Zweitliga-Spielen.

Der Auftritt machte Lust auf mehr. Auch Karel Geraerts? Das wird sich nach der Länderspielpause zeigen, wenn der FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf (25. November, 20.30 Uhr) gefordert ist.