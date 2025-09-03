Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Schalke wittert eine große Chance

Auf Schalke ist die Euphorie nach einem starken Saisonstart zurück. Trainer Miron Muslic hat dem Revierklub neues Leben eingehaucht, nachdem man in den vergangenen zwei Jahren stets gegen den Abstieg in Liga drei kämpfte.

Während Schalke damit jedoch keineswegs auf einen möglichen Aufstieg schielt, ist im Pokalwettbewerb nun eine wichtige Entscheidung gefallen. Königsblau wittert nach vielen Jahren endlich wieder seine große Chance.

Machbares Pokal-Los für Schalke

Ganze fünf Mal in Serie schied Schalke zuletzt in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus. Für Pokalsieger von 2011 nicht nur sportlich eine herbe Enttäuschung, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene enorm bitter. Schließlich bietet der Wettbewerb für den finanziell klamm gebeutelten S04 die seltene Möglichkeit, jede Menge Geld einzuspielen. Diese Chance verpasste man zuletzt en masse.

Auch interessant: Karriere-Horror abgewendet: Ex-Schalke-Flop findet neuen Klub in letzter Minute

Das Ergebnis der jüngsten Pokalauslosung dürfte man auf Schalke daher zufrieden vernommen haben. Denn statt auf den FC Bayern München oder Eintracht Frankfurt trifft Königsblau in der zweiten Pokalrunde auf Darmstadt 98. Keine leichte Aufgabe, dennoch hätte es das Muslic-Team wohl deutlich schlimmer treffen können.

Wichtige Einnahmen winken

Ein Sieg gegen Florian Kohlfeldt und den SVD wäre enorm wichtig. Bei einem Sieg und dem Einzug ins Achtelfinale winken Schalke satte 847.544 Euro an Einnahmen. Geld, das S04 definitiv gebrauchen kann. Die Handlungsspielräume der Chefetage dürften damit erheblich erweitert werden.

Mehr Nachrichten für Dich:

Spielt man das Spiel weiter, so würden Schalke mit dem sportlichen Erfolg sogar noch weitaus mehr Einnahmen winken. Fürs Viertelfinale gibt es 1.695.088 Euro, für das Halbfinale 3.390.175 Euro. Arminia Bielefeld – seinerzeit noch in der dritten Liga – hat in der vergangenen Saison für die Niederlage im Finale sogar 2.880.000 Euro bekommen. Nur Pokalsieger Stuttgart hat mit 4.320.000 Euro noch mehr erhalten.