Droht dem FC Schalke 04 eine Katastrophe? Gerücht über nächsten Blitz-Abschied

Der plötzliche Rücktritt von Rouven Schröder erschütterte den FC Schalke 04 bis ins Mark. Alle sportlichen Kompetenzen und damit auch alle Hoffnungen liegen nun bei Peter Knäbel. Oder geht der etwa auch?

Erneut wird der S04-Vorstand mit dem DFB in Verbindung gebracht. Der Verband will ihn offenbar als Technischen Direktor verpflichten. Der FC Schalke 04 stünde in seiner sowieso schon brenzligen Situation plötzlich komplett ohne sportliche Führung da. Das käme einem Super-GAU gleich.

FC Schalke 04: Geht jetzt auch noch Knäbel?

Kaum Budget, viele Baustellen: Peter Knäbel steht in der Winter-Transferperiode vor einer Mammut-Aufgabe. Gleichzeitig sorgt ein hartnäckiges Gerücht im Klub für Unruhe. Der nach Schröders Blitz-Abgang letzte sportliche Leiter des S04 gilt als Kandidat auf die Nachfolge von OIiver Bierhoff beim DFB.

Knäbel könnte bei der Neuausrichtung im Verband Bierhoffs Rolle als Technischer Direktor und Leiter der Akademie übernehmen. Das berichtet die „Bild“. Ein verlockendes Angebot – und auch finanziell wäre es wohl lukrativer als sein aktueller Posten beim hochverschuldeten Tabellenletzten.

DFB an Schalkes Sportchef interessiert

Schlägt Knäbel zu, wäre das beim FC Schalke 04 ein Erdbeben. Der Verein will sich dazu nicht äußern. Ein Dementi des Gerüchts wäre den Fans wohl lieber gewesen. Geht auch der zweite Sportchef, stünde der S04 ohne sportliche Leitung da. In der kritischen Lage wäre das ein Desaster. Denn auch für eine kompetente Neuverpflichtung wäre kaum Geld da.

Eine brisante Knäbel-Entscheidung würde sich für Schalke als dickes Problem darstellen. Statt einen Ersatz für Rouven Schröder zu holen, verschob er die Suche nach einem neuen Sportdirektor ins neue Jahr und beförderte stattdessen seine Zuarbeiter André Hechelmann und René Grotus zum Kaderplaner-Duo.

Ob die beiden in der Lage wären, die Geschicke des FC Schalke 04 alleine zu leiten? Womöglich muss Königsblau das bald herausfinden.