Suche geht weiter! Spektakuläre Schalke-Rückkehr vom Tisch

Ben Manga ist auf Schalke seit einigen Monaten Geschichte. Der einst heiß gehandelte „Perlentaucher“ konnte seinen Ruf beim Revierklub nicht gerecht werden. Stattdessen musste der frühere Frankfurter nach nicht einmal eineinhalb Jahren schon wieder gehen.

Gut zwei Monate nach Mangas Abschied konnte Schalke allerdings immer noch keinen Nachfolger präsentieren. Klar ist nur: Der Aufgabenbereich soll in Zukunft deutlich kleiner ausfallen, viel mehr wird eine Art Chef-Scout gesucht. Ein gehandelter Name ist nun schonmal aus dem Rennen!

Schalke: Ruhnert passt ins Profil

Oliver Ruhnert hat sich im deutschen Fußball längst einen Namen gemacht. Als Strippenzieher bei Union Berlin hat er die Hauptstädter aus der zweiten Bundesliga in die Champions League geführt. Nach mehr als acht Jahren trennten sich die Wege der beiden Parteien jedoch am Donnerstag (13. September). Die Chance für Schalke 04?

Ganz abwegig ist dieser Gedanken sicher nicht, schließlich gab es in der Vergangenheit immer wieder lose Gerüchte um ein etwaiges Engagement von Ruhnert auf Schalke. Zudem kennt sich der gebürtige Arnsberger beim S04 bestens aus. Von 2008 bis 2017 arbeitete Ruhnert in verschiedenen Positionen auf Schalke – unter anderem als Scout. Also eben auf jener Position, wo Königsblau aktuell Bedarf hat.

Keine Schalke-Rückkehr von Ruhnert

Nun ist allerdings klar: Zu einer erneuten Zusammenarbeit wird es nicht kommen. Das berichtet der Pay-TV-Sender „Sky“. Ob beide Parteien letztendlich wirklich miteinander verhandelten, darf angesichts des jüngsten Aus von Ruhnert in Berlin ohnehin bezweifelt werden.

Dazu kommt: In Zuge der Bundestagswahl 2025 hatte Ruhnert versucht, für das „Bündnis Sarah Wagenknecht“ in den Bundestag einzuziehen. Zusätzliches Störfeuer, das man auf Schalke wohl nicht gebrauchen kann.