Baumann vermeldet Vollzug! Schalke kann wichtige Personalie halten

Die aktuell laufende Länderspielpause gibt Schalke derzeit die Möglichkeit, die Füße hochzulegen. Angesichts der aktuellen Verletztenmisere ist das wohl auch bitter nötig.

In der Chefetage des Revierklubs geht die Arbeit dagegen ungebrochen weiter. Sportvorstand Frank Baumann dürfte der kommenden Saison bereits jetzt entgegenblicken. Nun hat Schalke eine wichtige Personalie im Verein halten können. S04-Boss Baumann verkündet es höchstpersönlich!

Elgert bleibt auf Schalke

Seit mittlerweile fast 30 Jahren leitet Norbert Elgert die Geschicke der U19-Mannschaft von Schalke 04. Der 68-Jährige hat in dieser Zeit zahlreiche Top-Talente hervorgebracht und sich so auch über die Stadtgrenzen Gelsenkirchens hinaus einen Namen gemacht. Die Zukunft Elgerts stand bis zuletzt allerdings in den Sternen, schließlich hätte sich der U19-Coach die Fußball-Rente wohl schon lange verdient.

Auch interessant: Suche geht weiter! Spektakuläre Schalke-Rückkehr vom Tisch

Doch nachdem Elgert noch zu Saisonbeginn angedeutet haben soll, nach dieser Spielzeit aufzuhören, ist nun klar: Elgert bleibt! Das verkündete Frank Baumann auf der Schalker Mitgliederversammlung am Samstag (15. November): „In der U19 formt Norbert Elgert wie schon seit Jahrzehnten auch diese Saison wieder Spieler, die in der Zukunft im Profibereich landen werden. Deswegen freue ich mich ungemein, euch sagen zu können, dass Norbert Elgert uns auch in der kommenden Saison als U19-Trainer erhalten bleibt!“

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lobeshymne für Elgert

Als Paradebeispiel nannte Baumann in Zuge dessen die jüngste Entwicklung von Schalke-Youngster Mika Wallentowitz: „Mit Mika hat zuletzt sogar ein aktueller U19-Spieler seine ersten Einsätze und gegen Elversberg obendrein seinen ersten vielversprechenden Startelf-Einsatz absolviert. Wir sind uns mit Norbert einig, dass auch Mika noch sehr viel lernen muss, um dauerhaft für den Spitzenfußball vorbereitet zu sein.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Baumann lobt abschließend: „Dies einzuschätzen und dann auch immer wieder in die Tat umzusetzen, kann kein anderer in ganz Europa wie unser Coach.“ Eine wichtige Entscheidung aus Schalker Sicht, die dem Revierklub in Zukunft noch eine Menge Freude bereiten dürfte.