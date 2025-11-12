Elgert-Wende auf Schalke! Kommt plötzlich doch alles anders?

Norbert Elgert sorgt auf Schalke seit Jahren dafür, dass sich die Profimannschaft immer wieder über Talente freuen darf. Das wird in dieser Saison einmal mehr deutlich. Denn mit Vitalie Becker, Mertcan Ayhan und Mika Wallentowitz sorgen derzeit gleich ehemalige Elgert-Schützlinge auf Schalke für Aufsehen.

Mit 68 Jahren gehört Elgert allerdings nicht mehr zur jüngsten Sorte. Dementsprechend wurde vielerorts angenommen, dass der gebürtige Gelsenkirchener seine Trainer-Karriere auf Schalke nach dieser Saison beendet. Kommt es nun zur großen Wende?

Schalke: Macht Elgert doch weiter?

Wie aus dem Schalke-Podcast „19:04 – Inside Schalke“ hervorgeht, soll Elgert dem Verein noch vor der Saison mitgeteilt haben, dass dies zu 90 Prozent sein letztes Jahr für den S04 sein werde. Die sportliche Situation sowie das veränderte Klima könnten Elgert allerdings zum Umdenken bewegt haben.

Denn laut „19:04 – Inside Schalke“ soll die Tendenz bei dem Schalker U19-Trainer derzeit eher dahin gehen, dass Elgert noch ein weiteres Jahr in der Knappenschmiede dranhängt. Der Podcast „19:04 – Inside Schalke“ beruft sich dabei aus Quellen aus Vereins-Kreisen. Eine Entscheidung, die die Bosse von Königsblau sicher mächtig freuen dürfte, schließlich ist Elgert in seiner Position schlichtweg nicht zu ersetzen.

Nachfolger-Suche verschoben

Die Suche nach einem Nachfolger für Elgert dürfte angesichts dieser Meldung erstmal vertragt sein. Dennoch wartet auf Schalke in dieser Causa in Zukunft eine echte Mammutaufgabe: Wer soll den 68-Jährigen und dessen Arbeit in weit über 20 Jahren ersetzen?

Für die Schalker Fans gilt es jetzt erstmal, die letzten Saisons mit Elgert im Klub zu genießen. Wohlmöglich bringt er bis zum Ende seiner Amtszeit ja noch das ein oder andere Top-Talent hervor.

