FC Schalke 04: Talent komplett außen vor – schlägt jetzt endlich seine Stunde?

Niklas Tauer hat eine Saison des Grauens hinter sich. Weil er in Mainz kaum spielte, ging er im Winter zum FC Schalke 04 – und spielt dort gar nicht. Nun gehört er auch noch zur Abstiegs-Mannschaft.

Doch womöglich eröffnet ihm genau das beim FC Schalke 04 eine Chance. Die abwandernden Stars und das schmale S04-Budget könnte den Abwehrmann nach vorne spülen. Schlägt in der 2. Liga seine große Stunde?

FC Schalke 04: Was wird aus Niklas Tauer?

Hinter vorgehaltener Hand munkelte man bereits über einen Abbruch der Leihe. Niklas Tauer war der erste und für lange Zeit der einzige Winter-Neuzugang der Schalker. Doch während die Nachzügler den S04 konkurrenzfähig machten und fast noch zum Klassenerhalt führten, war Tauer komplett außen vor. Für anderthalb Jahre ist er aus Mainz ausgeliehen – das erste halbe Jahr war nichts anderes als ein Flop.

Keine Einsatzminute steht beim 22-Jährigen am Ende zu Buche. Unter diesen Umständen scheint ein weiteres Jahr Schalke-Leihe eigentlich keinen Sinn zu machen. Doch ausgerechnet der so bittere Abstieg könnte die Situation nun zum Positiven verändern. Im abgespeckten Zweitliga-Kader bahnt sich für Tauer eine zweite Chance an.

Wird Tauer in der 2. Liga zum Faktor?

Tauer kann als Abräumer im defensiven Mittelfeld oder als Innenverteidiger agieren. Auf beiden Positionen bahnen sich beim FC Schalke 04 zahlreiche Abgänge an. Maya Joshida, Moritz Jenz, Sepp van den Berg, Thimothee Kolodziejcaz, Alex Kral, Eder Balanta, Tom Krauß, Nassim Boujellab… alles Spieler auf Tauers Position, die (ziemlich sicher) gehen werden.

Dennoch wird S04-Trainer Thomas Reis dem Defensivmann eine Perspektive aufzeigen müssen, die sich deutlich vom Status Quo unterscheidet. Denn auf Bank und Tribüne sitzen kann Niklas Tauer auch in Mainz – und damit zumindest in der ersten Liga.