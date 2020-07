Schalke-Fans bangen: Wird S04 jetzt zum Abstiegskandidaten? Das sagen Jobst und Schneider

Gelsenkirchen. Bei den Fans des FC Schalke 04 geht die Angst um: Rutscht ihr Herzensverein jetzt in die sportliche Bedeutungslosigkeit ab?

Am Mittwoch erklärten Trainer David Wagner, Sportvorstand Jochen Schneider und Marketingboss Alexander Jobst, wie schlimm es tatsächlich um den FC Schalke 04 bestellt ist. Die ungeschönte Wahrheit: Europa-Ambitionen kann Schalke sich in den kommenden Jahren abschminken.

FC Schalke 04 in der Krise

Nimmt Schalke nun eine ähnliche Entwicklung wie Werder Bremen? Die Bremer zählten bis vor gut zehn Jahren noch zur Bundesliga-Elite. Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends spielte Werder regelmäßig Champions League und wurde 2004 sogar deutscher Meister. Mittlerweile zählt Werder jedes Jahr zu den Abstiegskandidaten. In diesem Jahr muss der SVW sogar in die Relegation.

Fans befürchten, dass Schalke ein ähnliches Schicksal ereilen könnte. Diesbezüglich sagt Jobst: „Wir wissen nicht, wie lange die Corona-Pandemie uns noch begleiten wird. Und wir können jetzt nicht voraussagen, wie lange die Auswirkungen der Krise uns noch anhängen. Je schneller das alles vorbei ist, umso besser.“

Schalke will wieder in die Erfolgsspur

Der 46-Jährige weiter: „Es ist mittel- und langfristig unser Anspruch, den FC Schalke wieder dorthin zu führen, wo er mal war. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Aber ich kann heute keinen Zeitplan vorlegen, wann das passieren wird. Es ist nicht realistisch, weiter diesen Weg zu gehen und einen Anspruch auf den Europapokal zu wahren. Die Realität und die Etat-Situation geben das für uns einfach nicht her.“

Jochen Schneider erklärt den Fans, dass es in der Bundesliga einige Vereine gibt, die derzeit deutlich besser aufgestellt sind als Schalke. Neben den Spitzenclubs auf München, Dortmund, Leipzig und Leverkusen beträfe das auch Gladbach oder Frankfurt: „Wir sind in der Bundesliga nicht alleine. Da gibt es einige Vereine, die in den vergangenen Jahren einen tollen Job gemacht haben. Max Eberl in Gladbach oder Fredi Bobic in Frankfurt. Die haben in den vergangenen Jahren nachhaltig gut gewirtschaftet und mehr gute als schlechte Entscheidungen getroffen.“