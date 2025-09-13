Neuzugang auf Schalke! S04 macht es offiziell

„Wir sehen endlich Licht am Ende des Tunnels.“ So hatte Finanzvorstand Christina Rühl-Hamers die finanzielle Situation auf Schalke zuletzt dargestellt. Trotz immer noch hoher Schulden scheint es beim Revierklub also wieder bergauf zu gehen.

Nun kann Schalke die nächsten guten Nachrichten verkünden. Königsblau macht eine Partnerschaft mit einem Neuzugang offiziell. Dieser Deal könnte dem Klub eine Menge Einnahmen bescheren.

Schalke verkündet STAHLWERK-Deal

Wie Schalke am Freitag (12. September) in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, ist das nordrhein-westfälische Unternehmen Stahlwerk ab sofort offizieller Partner des Klubs. Demnach haben beide Seiten eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit unterzeichnet, die „vorerst“ bis Sommer 2026 läuft. Allerdings ist anzunehmen, dass diese Partnerschaft gewisse Klauseln zur Verlängerung enthält.

Auf Schalker Seite zeigte sich Dominik Durben – Direktor Vertrieb und Marketing – zufrieden mit dem Neuzugang beim S04: „Mit Stahlwerk gewinnen wir einen weiteren Partner, der wie Schalke 04 für harte Arbeit und ehrliches Handwerk steht. Leidenschaft und Bodenständigkeit sind weitere Werte, die bei Stahlwerk wie auch auf Schalke das Handeln bestimmen. Auf dieser Grundlage freuen wir uns auf eine starke und erfolgreiche Partnerschaft.“

Partnerschaft schon gegen Kiel sichtbar

Auch auf Seite des Unternehmens für Schweiß- und Schneidtechnik zeigte man sich erfreut über den Deal: „Wir freuen uns, dass wir mit dem FC Schalke 04 einen solch renommierten Club unterstützen dürfen und möchten uns an dieser Stelle bei allen Verantwortlichen bedanken“, so Stahlwerk-Geschäftsführer Christian Mann.

Bereits beim Heimspiel gegen Kiel (13. September) wird die neue Partnerschaft der beiden Parteien zum Vorschein kommen. So wird das Unternehmen auf den LED-Banden und unmittelbar neben den Toren in der Veltins-Arena zu sehen sein.