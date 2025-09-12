Raketen-Start in der Nationalelf: Schalke-Juwel kommt aus dem Jubeln nicht mehr heraus

Nicht nur beim FC Schalke 04 gilt Vitalie Becker als großes Talent, auch mit dem Adler auf der Brust spielt sich das Juwel Schritt für Schritt ins Rampenlicht. Beim S04 schon zum Stammspieler gereift, wurde er im September erstmals für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert.

Und nicht nur das: In beiden Partien durfte er von Beginn an ran – und die Deutschland-Spiele gegen die Schweiz und Italien waren, auch dank des Talentes des FC Schalke 04, irre Erfolge. Neunmal (!) durfte Becker jubeln.

Schalke-Juwel Becker erlebt U20-Einstand nach Maß

Die Knappenschmiede liefert wieder. Auf Schalke hat Vitalie Becker diese Saison endgültig den Durchbruch geschafft und wurde auch in der DFB-Jugend befördert. Zwei Jahre und fünf Spiele nach seinem U19-Debüt ist er jetzt U20-Nationalspieler. In der jüngsten Länderspielpause gab er seinen Einstand unter Bundestrainer Hannes Wolf (hier mehr). Und was für einen.

+++ Schalke 04 wollte sie nicht mehr: Jetzt könnte es für diese Ex-S04-Profis richtig bitter werden +++

Gegen die nicht gerade als Fußballzwerge verschrienen Nationen Schweiz und Italien gab es in der Elite League zwei astreine Kantersiege. Jeweils mit Vitalie Becker in der Startelf, im ersten Spiel auch über 90 Minuten, schlug Deutschland die Eidgenossen 5:1 und anschließend die Italiener 4:0. Vorne bewies vor allem Ex-BVB-Talent Paris Brunner seine Treffsicherheit, in der Viererkette hielt das S04-Talent den Laden aber ebenso erfolgreich dicht.

Mehr News:

So ein Einstand lässt sich sehen. Einen Kaderplatz dürfte Becker auch bei den folgenden Elite-League-Spielen gegen Portugal (10. Oktober) und Polen (13. Oktober) sicher haben. Ein Wermutstropfen bleibt, dass das DFB-Team nicht bei der bald startenden U20-WM in Chile (ab 27. September) dabei ist. Dafür ist die deutsche Nationalmannschaft nämlich nicht qualifiziert.